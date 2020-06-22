Названы страны Европы с самыми большими скидками на жилье
Летом 2020 года самые большие скидки на жилую недвижимость предоставляются в Италии – владельцы готовы сбросить до 40% от рыночной стоимости, которая была до пандемии коронавируса.
Наиболее часто – это продажи от собственников или предложения от застройщиков, которым нужно получать денежные средства даже в период закрытия границ в стране, говорится в материалах компании Knight Frank, пишет lenta.
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На второе место с хорошими скидками на жилье вышел Кипр. Здесь можно купить недвижимость с дисконтом до 25%.
Далее расположились Испания, Франция и Греция. В этих странах скидка может достигать до 15%.
По словам экспертов, до 80% объектов, выставленных на распродажу, – жилая недвижимость, 15% – отели и офисы, еще 5% – торговые площади.
На Кипре можно получить дисконт до 25% / Фото Pixabay, dimitrisvetsikas1969
Великобритания, Австрия, Швейцария, Монако и Германия официально не объявляли о скидках, но на практике готовы к уступкам.
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Греция готова уступить до 15% / Фото Mariamichelle, Pixabay
Ранее были определены самые дорогие города мира для экспатов. Жизнь для сотрудников компаний, работающих за границей обойдется дороже всего в Гонконге (Китай), Ашхабаде (Туркменистан) и Токио (Япония).