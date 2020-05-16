Жилье в новостройке Киева: что будет с ценами после карантина

Количество продаж на первичном рынке недвижимости в Киеве сократилось, однако в ближайшее время ситуация может существенно измениться.

К покупке жилья на первичке украинцев стимулирует девальвация гривны и подорожание доллара, заявила эксперт по недвижимости Татьяна Маркова, передает Build Portal.

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По ее словам, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса, число сделок в новостройках столицы сократилось в 3-5 раз, однако застройщики не спешат снижать цены, а некоторые даже приостановили продажи.

Опасения связаны с нестабильностью курса гривны и вероятным ростом цен на строительные материалы.

Рост доллара может подтолкнуть инвесторов к заключению сделок / Фото 24 канал

Несмотря на это, считает Маркова, к июню число сделок может вырасти в разы. Среди причин – и отложенный спрос, и колебания курса национальной валюты, и снижение привлекательности депозитов в стране.

В частности, украинцы могут инвестировать в строительство жилья на этапе котлована, а на момент сдачи недвижимости в эксплуатацию получать доходность порядка 25%.