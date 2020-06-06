Средний возраст жилого дома в Украине составляет 46 лет. Новая недвижимость в стране не превышает 2-3% от общего числа жилья.

Жилой фонд в Украине имеет все признаки устаревшего и требует внимания органов местного самоуправления, заявила заместитель председателя комитета по вопросам регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире Украина24.

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Более 80% всего жилого фонда в Украине было построено в 80-х лет. Это достаточно большая цифра, потому что средний возраст жилого дома в стране составляет 46 лет… После 2000 года вроде бы и развивается недвижимость в Украине, но новое жилье не превышает 2-3% от общего, – рассказала нардеп.

Более 80% жилого фонда в Украине построили в 80-х годах / Фото Сегодня

В Киеве 3181 дом считается устаревшим, это более 8 тысяч квадратных метров жилья.

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Что делать

По словам Шуляк, органы местного самоуправления должны уделять больше внимания устаревшему фонду, так как от этого зависит безопасность украинцев. В случае аварийного состояния, дом должен быть реконструирован.

Новое жилье в Украине не превышает 2-3% / Фото АиФ

При этом неизвестно, какой процент жилья по всей Украине считается аварийным.