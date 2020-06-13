Шпалери – популярний оздоблювальний матеріал для стін житлового приміщення. Незважаючи на величезний вибір інших матеріалів, вони залишаються лідером.

На сьогоднішній день шпалери бувають кількох видів, які відрізняються між собою як зовні, так і практичністю, розповідає 24 канал.

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Види

Паперові

Вважаються найбюджетнішим варіантом оздоблення стін. Існують:

одношарові (симплекс) відрізняються тонкістю і невеликою вагою; багатошарові (дуплекс) – важчі і щільніші, мають гарне тиснення і малюнки.

Плюси паперових шпалер

величезний вибір відтінків і принтів;

екологічність;

хороша циркуляцію повітря.

Мінуси

складні у поклейці – полотна можуть розмокати, жовтіти і пузиритися;

не вологостійкі;

термін експлуатація – лише 4-5 років;

швидка втрата кольору в разі потрапляння сонячних променів.

Паперові шпалери мають короткий термін експлуатації / Фото bouw

Флізелінові шпалери

Високоякісні полотна з нетканих щільних матеріалів з поліестером в складі.

Переваги

стійкість до хімічних і механічних пошкоджень;

зносостійкість;

простота у поклейці і догляді;

відповідність вимогам пожежної безпеки.

Недоліки

висока ціна;

обмежений вибір відтінків і принтів.

Флізелінові шпалери – недешеве задоволення / Фото stroy-podskazka

Вінілові

Шпалери вінілові на флізеліні складаються з двох шарів:

основа з флізеліну, яка кріпиться до стіни; верхній шар з полівінілхлориду.

Вінілові шпалери бувають спіненими і гарячого тиснення.

Плюси

тривалий термін експлуатації;

зносостійкість;

приховують дефекти стін;

простота в догляді.

Мінуси

відсутня циркуляція повітря;

виділяють отруйні речовини в процесі горіння;

складності в поклейки;

висока ціна.

Вінілові шпалери відрізняються зносостійкістю / Фото dizajngid

Текстильні шпалери

Складаються з двох шарів:

основа (флізелін або папір); декоративний шар з текстилю (це може бути шовк, льон, велюр або бавовна).

Переваги

дорогий вид;

стійкість до сонячних променів;

тепло- і шумоізоляція;

приховування дефектів стін.

Недоліки

висока ціна;

складність у поклейці і догляді;

притягують пил;

вбирають запахи.

Текстильні шпалери приховують дефекти стін / Фото pro100jremont

Склошпалери

Вважаються одними з найдорожчих.

Плюси

привабливий зовнішній вигляд;

вогнестійкість;

тривалий термін експлуатації;

екологічність;

циркуляція повітря;

вологостійкість;

міцність.

Мінус – висока ціна.

Склошпалери вважаються одними з найдорожчих​ / Фото trizio

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Рідкі шпалери

Виробляються на основі клейового складу з додаванням паперу і декоративних елементів.

Переваги

приховування дефектів на стінах;

простота в поклейки, ремонті і демонтажі.

можливість приховати дефекти на поверхні стіни;

простота в ремонті і демонтажу.

Недоліки

чутливість до вологи;

обмежений вибір відтінків.

Рідкі шпалери чутливі до вологи​ / Фото best-stroy

Бамбукові

На 100% складаються з екологічних компонентів, тому підходять для будь-якого приміщення.

Плюси

стильний вигляд;

тривалий термін експлуатації;

простота у поклейці і догляді;

тепло- і шумоізоляція.

Недоліки

висока вартість;

обмежений вибір.

Бамбукові шпалери відрізняються простотою в догляді​ / Фото kharkov-for-rent

Також існують фотошпалери. Вони є підвидом паперових, вінілових або флізелінових полотен із зображеннями і принтами.

Переваги

величезний асортимент принтів і малюнків;

стильний вигляд;

зносостійкість;

стійкість до вологи;

Мінуси

висока ціна;

складності у поклейці.

Фотошпалери досить зносостійкі​ / Фото posterix

При виборі шпалер для житлового приміщення, необхідно орієнтуватися на зазначені характеристики і враховувати переваги і недоліки конкретного виду. Незважаючи на описані нюанси, шпалери залишаються найпопулярнішим оздоблювальним матеріалом для стін.