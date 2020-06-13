Шпалери: види, їхні переваги та недоліки
Шпалери – популярний оздоблювальний матеріал для стін житлового приміщення. Незважаючи на величезний вибір інших матеріалів, вони залишаються лідером.
На сьогоднішній день шпалери бувають кількох видів, які відрізняються між собою як зовні, так і практичністю, розповідає 24 канал.
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Види
Паперові
Вважаються найбюджетнішим варіантом оздоблення стін. Існують:
- одношарові (симплекс) відрізняються тонкістю і невеликою вагою;
- багатошарові (дуплекс) – важчі і щільніші, мають гарне тиснення і малюнки.
Плюси паперових шпалер
- величезний вибір відтінків і принтів;
- екологічність;
- хороша циркуляцію повітря.
Мінуси
- складні у поклейці – полотна можуть розмокати, жовтіти і пузиритися;
- не вологостійкі;
- термін експлуатація – лише 4-5 років;
- швидка втрата кольору в разі потрапляння сонячних променів.
Паперові шпалери мають короткий термін експлуатації / Фото bouw
Флізелінові шпалери
Високоякісні полотна з нетканих щільних матеріалів з поліестером в складі.
Переваги
- стійкість до хімічних і механічних пошкоджень;
- зносостійкість;
- простота у поклейці і догляді;
- відповідність вимогам пожежної безпеки.
Недоліки
- висока ціна;
- обмежений вибір відтінків і принтів.
Флізелінові шпалери – недешеве задоволення / Фото stroy-podskazka
Вінілові
Шпалери вінілові на флізеліні складаються з двох шарів:
- основа з флізеліну, яка кріпиться до стіни;
- верхній шар з полівінілхлориду.
Вінілові шпалери бувають спіненими і гарячого тиснення.
Плюси
- тривалий термін експлуатації;
- зносостійкість;
- приховують дефекти стін;
- простота в догляді.
Мінуси
- відсутня циркуляція повітря;
- виділяють отруйні речовини в процесі горіння;
- складності в поклейки;
- висока ціна.
Вінілові шпалери відрізняються зносостійкістю / Фото dizajngid
Текстильні шпалери
Складаються з двох шарів:
- основа (флізелін або папір);
- декоративний шар з текстилю (це може бути шовк, льон, велюр або бавовна).
Переваги
- дорогий вид;
- стійкість до сонячних променів;
- тепло- і шумоізоляція;
- приховування дефектів стін.
Недоліки
- висока ціна;
- складність у поклейці і догляді;
- притягують пил;
- вбирають запахи.
Текстильні шпалери приховують дефекти стін / Фото pro100jremont
Склошпалери
Вважаються одними з найдорожчих.
Плюси
- привабливий зовнішній вигляд;
- вогнестійкість;
- тривалий термін експлуатації;
- екологічність;
- циркуляція повітря;
- вологостійкість;
- міцність.
Мінус – висока ціна.
Склошпалери вважаються одними з найдорожчих / Фото trizio
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Рідкі шпалери
Виробляються на основі клейового складу з додаванням паперу і декоративних елементів.
Переваги
- приховування дефектів на стінах;
- простота в поклейки, ремонті і демонтажі.
- можливість приховати дефекти на поверхні стіни;
- простота в ремонті і демонтажу.
Недоліки
- чутливість до вологи;
- обмежений вибір відтінків.
Рідкі шпалери чутливі до вологи / Фото best-stroy
Бамбукові
На 100% складаються з екологічних компонентів, тому підходять для будь-якого приміщення.
Плюси
- стильний вигляд;
- тривалий термін експлуатації;
- простота у поклейці і догляді;
- тепло- і шумоізоляція.
Недоліки
- висока вартість;
- обмежений вибір.
Бамбукові шпалери відрізняються простотою в догляді / Фото kharkov-for-rent
Також існують фотошпалери. Вони є підвидом паперових, вінілових або флізелінових полотен із зображеннями і принтами.
Переваги
- величезний асортимент принтів і малюнків;
- стильний вигляд;
- зносостійкість;
- стійкість до вологи;
Мінуси
- висока ціна;
- складності у поклейці.
Фотошпалери досить зносостійкі / Фото posterix
При виборі шпалер для житлового приміщення, необхідно орієнтуватися на зазначені характеристики і враховувати переваги і недоліки конкретного виду. Незважаючи на описані нюанси, шпалери залишаються найпопулярнішим оздоблювальним матеріалом для стін.