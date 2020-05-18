Смарт-квартира у Києві: плюси і мінуси компактного житла
Єдиний "житловий простір" став трендом в Україні ще кілька років тому, проте з кожним роком стає все більш популярним.
Найбільш затребуваними міні-квартири є серед молоді – вони вважаються хорошим стартом для молодих сімей та часто купуються на 3-5 років або ж для здачі в оренду. Однак у них є як плюси, так і мінуси, пише kontrakty.ua.
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Смарт-квартира Сучасне житло в новобудовах площею від 10 до 30 метрів квадратних. У цій міні-нерухомості немає нічого зайвого – кожен сантиметр використовується максимально функціонально. Тут одна кімната одночасно є і кухнею, і спальнею, і вітальнею.
Переваги смарт-квартир:
- найбільш лояльна ціна серед пропозицій на ринку нерухомості;
- зручний варіант для вкладення коштів;
- швидка окупність за умови здачі в оренду;
- невеликі порівняно з однокімнатними квартирами витрати на ремонт і меблі;
- економія на комуналці;
- відсутність "роздутого" метражу – вся площа використовується з користю.
Завдяки правильному плануванню житло стає досить затишним / Фото Novoselie
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Мінуси міні-нерухомості:
- ціни за метр квадратний вищі, ніж у однокімнатних квартир;
- площа не розрахована на проживання великих сімей;
- реєстрація лише однієї людини;
- єдиний "житловий простір" – кухня, спальня, робоче місце, що не дозволяє усамітнитися;
- багато квартир на одному поверсі;
- обмежене місце для зберігання.
Як купити
Придбати смарт-житло у Києві можна у багатьох забудовників. Це можливо зробити на умовах повної оплати або в розстрочку.
Також пропонується варіант взяти в оренду з оформленням кредиту, після виплати якого платник отримує документи про право власності.