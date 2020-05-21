"Сталінка" або новобудова: що вибрати

Будь-який потенційний покупець нерухомості стоїть перед вибором – "сталінка" або новобуд? Кожен варіант має свої плюси і мінуси.

Щоб визначитися, яке житло підійде, потрібно розглянути кілька нюансів до укладення угоди, пише dom.ria.

Актуально Зеленський розкрив подробиці іпотеки під 10%

"Сталінки" Розмовна назва багатоквартирних будинків, побудованих за часів правління Йосипа Сталіна, переважно в стилі неокласицизм.

Ці квартири, незважаючи на роки побудови, користуються високим попитом. Їх вважають якісними і надійними.

"Сталінки" будувалися двох видів:

номенклатурні – для керівного складу для масового заселення.

Особливості номенклатурних сталінських будинків:

стелі до 4 метрів

велика житлоплоща

розташування в історичних і центральних районах

наявність ліфтів

фасади прикрашені колонами, ліпниною та ін.

У зв'язку з цими характеристиками, квартири в номенклатурних будинках все ще вважаються престижними і мають досить високу вартість.

Номенклатурні "сталінки" досі вважаються елітним житлом / Фото 20minut

Новобудова Будинок, квартири в якому продаються безпосередньо від забудовника. Юридично, як тільки відбувається процес заселення, цей статус втрачається. Однак в реальності новобудовами потенційні покупці називають будь-яке житло, яке побудоване недавно.

Квартири в новобудовах залежать від класу житла – економ, комфорт, комфорт+, бізнес.

Чим відрізняються новобудови і "сталінки"

Зовнішній вигляд

"Елітні сталінки" відрізняються гарним фасадом з ліпниною, арками, колонами.

з ліпниною, арками, колонами. Новобудови зовні більш різноманітні і за оформленням, і за формою.

Планування і площа

У номенклатурних "сталінок" продумане планування, однак площа однокімнатнинх квартир – до 50 кв. м., двокімнатних – до 66 кв. м; у звичайних – більш скромна площа.

У новобудовах є вибір і площі, і планування на будь-який смак. Тут однокімнатна може бути від 17 кв. м (смарт-квартира) до 60 кв. м.

Новобудову можна обрати на будь-який смак / Фото UBR

Техстан будинку

Сталінські будинки славляться своєю якістю – тоді використовувалися більш якісні матеріали.

– тоді використовувалися більш якісні матеріали. Якість новобудови залежить від забудовника і від класу житла.

Інженерні мережі

В "сталінках" при заселенні часто потрібен капітальний ремонт – в силу віку труби, проводка та інше зносилися.

– в силу віку труби, проводка та інше зносилися. У новобудовах нові комунікації, що відповідають сучасним потребам.

Висота стелі

У сталінських будівлях може досягати 4 м.

У новобудовах залежить від класу житла – від 2,5 м до 5 м (в клубних будинках). Стандартна висота – 2,7 м.

Читайте Розвінчані головні міфи про життя в новобудовах

Товщина стін

В "сталінках" товсті стіни . Це дозволяє не чути тупіт і музику з квартири сусідів. Однак міжкімнатні перегородки в такій нерухомості вже досить крихкі.

. Це дозволяє не чути тупіт і музику з квартири сусідів. Однак міжкімнатні перегородки в такій нерухомості вже досить крихкі. У панельних новобудовах – тонкі стіни і потрібна додаткова звукоізоляція. Краще йдуть справи в цегляних і монолітних будинках.

Ліфти і паркінги

У старому житловому фонді немає паркінгів і ліфтів (виняток – номенклатурні "сталінки").

(виняток – номенклатурні "сталінки"). У багатьох нових об'єктах є підземні паркінги, а також 2-3 ліфти.

І у новобудов, і у "сталінок" є свої плюси і мінуси / Фото Jack House Фото Jack House

Опалення

"Сталінки" часто підключені до централізованої системи опалення , іноді – обладнані індивідуальним.

, іноді – обладнані індивідуальним. У нових будинках є можливість встановити теплолічильник – е дозволить економити на платежах і самостійно визначати температуру повітря в квартирі в зимовий час.

Ремонт

У "сталінці" ремонтні роботи можна відстрочити , якщо попередні мешканці замінили інженерні мережі.

, якщо попередні мешканці замінили інженерні мережі. Нові квартири здаються, як правило, під обробку. В такому випадку потрібно буде витратитися на ремонт.

Вибираючи квартиру, також варто звернути увагу на розташування будинку. Часто саме цей фактор відіграє визначальну роль.