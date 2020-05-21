"Сталінка" або новобудова: що вибрати
Будь-який потенційний покупець нерухомості стоїть перед вибором – "сталінка" або новобуд? Кожен варіант має свої плюси і мінуси.
Щоб визначитися, яке житло підійде, потрібно розглянути кілька нюансів до укладення угоди, пише dom.ria.
Актуально Зеленський розкрив подробиці іпотеки під 10%
"Сталінки" Розмовна назва багатоквартирних будинків, побудованих за часів правління Йосипа Сталіна, переважно в стилі неокласицизм.
Ці квартири, незважаючи на роки побудови, користуються високим попитом. Їх вважають якісними і надійними.
"Сталінки" будувалися двох видів:
- номенклатурні – для керівного складу
- для масового заселення.
Особливості номенклатурних сталінських будинків:
- стелі до 4 метрів
- велика житлоплоща
- розташування в історичних і центральних районах
- наявність ліфтів
- фасади прикрашені колонами, ліпниною та ін.
У зв'язку з цими характеристиками, квартири в номенклатурних будинках все ще вважаються престижними і мають досить високу вартість.
Номенклатурні "сталінки" досі вважаються елітним житлом / Фото 20minut
Новобудова Будинок, квартири в якому продаються безпосередньо від забудовника. Юридично, як тільки відбувається процес заселення, цей статус втрачається. Однак в реальності новобудовами потенційні покупці називають будь-яке житло, яке побудоване недавно.
Квартири в новобудовах залежать від класу житла – економ, комфорт, комфорт+, бізнес.
Чим відрізняються новобудови і "сталінки"
Зовнішній вигляд
- "Елітні сталінки" відрізняються гарним фасадом з ліпниною, арками, колонами.
- Новобудови зовні більш різноманітні і за оформленням, і за формою.
Планування і площа
- У номенклатурних "сталінок" продумане планування, однак площа однокімнатнинх квартир – до 50 кв. м., двокімнатних – до 66 кв. м; у звичайних – більш скромна площа.
- У новобудовах є вибір і площі, і планування на будь-який смак. Тут однокімнатна може бути від 17 кв. м (смарт-квартира) до 60 кв. м.
Новобудову можна обрати на будь-який смак / Фото UBR
Техстан будинку
- Сталінські будинки славляться своєю якістю – тоді використовувалися більш якісні матеріали.
- Якість новобудови залежить від забудовника і від класу житла.
Інженерні мережі
- В "сталінках" при заселенні часто потрібен капітальний ремонт – в силу віку труби, проводка та інше зносилися.
- У новобудовах нові комунікації, що відповідають сучасним потребам.
Висота стелі
- У сталінських будівлях може досягати 4 м.
- У новобудовах залежить від класу житла – від 2,5 м до 5 м (в клубних будинках). Стандартна висота – 2,7 м.
Читайте Розвінчані головні міфи про життя в новобудовах
Товщина стін
- В "сталінках" товсті стіни. Це дозволяє не чути тупіт і музику з квартири сусідів. Однак міжкімнатні перегородки в такій нерухомості вже досить крихкі.
- У панельних новобудовах – тонкі стіни і потрібна додаткова звукоізоляція. Краще йдуть справи в цегляних і монолітних будинках.
Ліфти і паркінги
- У старому житловому фонді немає паркінгів і ліфтів (виняток – номенклатурні "сталінки").
- У багатьох нових об'єктах є підземні паркінги, а також 2-3 ліфти.
І у новобудов, і у "сталінок" є свої плюси і мінуси / Фото Jack House Фото Jack House
Опалення
- "Сталінки" часто підключені до централізованої системи опалення, іноді – обладнані індивідуальним.
- У нових будинках є можливість встановити теплолічильник – е дозволить економити на платежах і самостійно визначати температуру повітря в квартирі в зимовий час.
Ремонт
- У "сталінці" ремонтні роботи можна відстрочити, якщо попередні мешканці замінили інженерні мережі.
- Нові квартири здаються, як правило, під обробку. В такому випадку потрібно буде витратитися на ремонт.
Вибираючи квартиру, також варто звернути увагу на розташування будинку. Часто саме цей фактор відіграє визначальну роль.