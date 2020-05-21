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"Сталінка" або новобудова: що вибрати

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Сталінка або новобудова: що вибрати
Вічне питання – "сталінка" чи новобудова / stroyobzor

Будь-який потенційний покупець нерухомості стоїть перед вибором – "сталінка" або новобуд? Кожен варіант має свої плюси і мінуси.

Щоб визначитися, яке житло підійде, потрібно розглянути кілька нюансів до укладення угоди, пише dom.ria.

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"Сталінки" Розмовна назва багатоквартирних будинків, побудованих за часів правління Йосипа Сталіна, переважно в стилі неокласицизм.

Ці квартири, незважаючи на роки побудови, користуються високим попитом. Їх вважають якісними і надійними.

"Сталінки" будувалися двох видів:

  1. номенклатурні – для керівного складу
  2. для масового заселення.

Особливості номенклатурних сталінських будинків:

  • стелі до 4 метрів
  • велика житлоплоща
  • розташування в історичних і центральних районах
  • наявність ліфтів
  • фасади прикрашені колонами, ліпниною та ін.

У зв'язку з цими характеристиками, квартири в номенклатурних будинках все ще вважаються престижними і мають досить високу вартість.

Номенклатурні "сталінки" досі вважаються елітним житлом / Фото 20minut

Новобудова Будинок, квартири в якому продаються безпосередньо від забудовника. Юридично, як тільки відбувається процес заселення, цей статус втрачається. Однак в реальності новобудовами потенційні покупці називають будь-яке житло, яке побудоване недавно.

Квартири в новобудовах залежать від класу житла – економ, комфорт, комфорт+, бізнес.

Чим відрізняються новобудови і "сталінки"

Зовнішній вигляд

  • "Елітні сталінки" відрізняються гарним фасадом з ліпниною, арками, колонами.
  • Новобудови зовні більш різноманітні і за оформленням, і за формою.

Планування і площа

  • У номенклатурних "сталінок" продумане планування, однак площа однокімнатнинх квартир – до 50 кв. м., двокімнатних – до 66 кв. м; у звичайних – більш скромна площа.
  • У новобудовах є вибір і площі, і планування на будь-який смак. Тут однокімнатна може бути від 17 кв. м (смарт-квартира) до 60 кв. м.

Новобудову можна обрати на будь-який смак / Фото UBR

Техстан будинку

  • Сталінські будинки славляться своєю якістю – тоді використовувалися більш якісні матеріали.
  • Якість новобудови залежить від забудовника і від класу житла.

Інженерні мережі

  • В "сталінках" при заселенні часто потрібен капітальний ремонт – в силу віку труби, проводка та інше зносилися.
  • У новобудовах нові комунікації, що відповідають сучасним потребам.

Висота стелі

  • У сталінських будівлях може досягати 4 м.
  • У новобудовах залежить від класу житла – від 2,5 м до 5 м (в клубних будинках). Стандартна висота – 2,7 м.

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Товщина стін

  • В "сталінках" товсті стіни. Це дозволяє не чути тупіт і музику з квартири сусідів. Однак міжкімнатні перегородки в такій нерухомості вже досить крихкі.
  • У панельних новобудовах – тонкі стіни і потрібна додаткова звукоізоляція. Краще йдуть справи в цегляних і монолітних будинках.

Ліфти і паркінги

  • У старому житловому фонді немає паркінгів і ліфтів (виняток – номенклатурні "сталінки").
  • У багатьох нових об'єктах є підземні паркінги, а також 2-3 ліфти.

І у новобудов, і у "сталінок" є свої плюси і мінуси / Фото Jack House Фото Jack House

Опалення

  • "Сталінки" часто підключені до централізованої системи опалення, іноді – обладнані індивідуальним.
  • У нових будинках є можливість встановити теплолічильник – е дозволить економити на платежах і самостійно визначати температуру повітря в квартирі в зимовий час.

Ремонт

  • У "сталінці" ремонтні роботи можна відстрочити, якщо попередні мешканці замінили інженерні мережі.
  • Нові квартири здаються, як правило, під обробку. В такому випадку потрібно буде витратитися на ремонт.

Вибираючи квартиру, також варто звернути увагу на розташування будинку. Часто саме цей фактор відіграє визначальну роль.

Автор: Наталя Бережна
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