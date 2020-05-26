Сучасний модерн в інтер'єрі: характерні риси, правила оформлення і фото
Стиль модерн зародився ще в кінці XIX століття. Він простий, не має аналогів і прекрасно підійде для будь-якої нерухомості – квартир-студіо, житла з нестандартним плануванням і заміського будинку.
Багато хто плутає класичний модерн з сучасним, проте це зовсім різне наповнення. Які риси відрізняють сучасний модерн і як його досягти в інтер'єрі, розповідає 24 канал.
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Модернв перекладі з французької (moderne) означає – сучасний, новітній.
Характерні риси та правила оформлення
- Безліч дерев'яних елементів. Це можуть бути вікна, двері, підлогу, стелю, елементи декору стін, меблі та ін. Найбільш часто використовуються дуб і бук. У разі фарбування повинно бути видно структуру волокон.
- Вітається асиметрія.
- Декор нагадує переплетення гілок дерев.
- Використовуються натуральні кольори. Вони повинні бути приглушеними, у пастельних тонах. Наприклад: коричневий, бежевий, мокрий асфальт, перловий, чорний, сріблястий, сірий. Можливі контрастні акценти.
Ідеально підібрані кольори зроблять житло лаконічним / Фото 8848.repair
- Приміщення повинно створювати враження єдиного цілого. Для цього кольори оздоблення, текстилю і меблів повинні бути правильно підібрані.
- Зонування. Такий прийом допускається за допомогою кольорів і відтінків. Вони повинні відповідати основним вимогам.
- Стіни повинні бути матовими, фактурність не допускається. Часто використовуються стінові панелі з дерева або матеріалу, що імітує його.
У приміщенні можна зробити акценти, але вони не повинні бути занадто помітними / Фото 8848.repair
- Підлога не повинна змінювати загальну картину, але і не повинен "губитися". У більшості випадків дизайнери використовують дерев'яне покриття.
- Меблі. Тут також працює принцип натуральності.
Реалізувати дизайн інтер'єру в сучасному модерні – завдання непросте, але здійсненне.
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Дерев'яні акценти – відмінна риса сучасного модерну / Фото 8848.repair
Сучасний модерн – це сміливі декоративні рішення з використанням натуральних матеріалів. У нашій версії інтер'єру ми акцентували увагу на дерев'яній підлозі, навколо якої вибудовується все візуальне просторове рішення. Основною "родзинкою" такого стилю є колір – в нашому випадку зелений, – розповіли у 8848.repair.
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8848.repair займається ремонтами під ключ, тому окрім дизайн-проєкту, до вартості входить значний перелік послуг:
- демонтажні роботи;
- улаштування конструкцій прихованого монтажу, фальшстін, підвісних модульних стель, ніш для штор з гіпсокартонних листів;
- штукатурення, шпаклювання, ґрунтування та фарбування стін та стель;
- монтаж перфорованих зовнішніх та внутрішніх кутиків оздоблення.
Варто дотримуватися вимог щодо поєднання кольорів / Фото 8848.repair
Також проводиться улаштування:
- дверей;
- декоративних панелей;
- гідроізоляції вологих зон;
- чорнової та самовирівнюючої стяжки;
- керамічної плитки на стінах та стелях;
- плінтуса;
- паркету;
- сантехніки та санфаянсів;
- проводки та освітлення (освітлювальних приладів і фурнітури).
Сучасний модерн вдало виглядає у будь-якій оселі / Фото 8848.repair
Після завершення робіт, робиться генеральне прибирання.
Крім того, до ціни за квадратний метр входять усі витрати на матеріали. Таким чином, клієнт може зекономити не лише купу часу, але і заощадити кошти.