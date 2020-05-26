Сучасний модерн в інтер'єрі: характерні риси, правила оформлення і фото

Стиль модерн зародився ще в кінці XIX століття. Він простий, не має аналогів і прекрасно підійде для будь-якої нерухомості – квартир-студіо, житла з нестандартним плануванням і заміського будинку.

Багато хто плутає класичний модерн з сучасним, проте це зовсім різне наповнення. Які риси відрізняють сучасний модерн і як його досягти в інтер'єрі, розповідає 24 канал.

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Модернв перекладі з французької (moderne) означає – сучасний, новітній.

Характерні риси та правила оформлення

Безліч дерев'яних елементів. Це можуть бути вікна, двері, підлогу, стелю, елементи декору стін, меблі та ін. Найбільш часто використовуються дуб і бук . У разі фарбування повинно бути видно структуру волокон.

Це можуть бути вікна, двері, підлогу, стелю, елементи декору стін, меблі та ін. Найбільш часто . У разі фарбування повинно бути видно Вітається асиметрія.

Декор нагадує переплетення гілок дерев.

Використовуються натуральні кольори. Вони повинні бути приглушеними, у пастельних тонах. Наприклад: коричневий, бежевий, мокрий асфальт, перловий, чорний, сріблястий, сірий. Можливі контрастні акценти.

Ідеально підібрані кольори зроблять житло лаконічним / Фото 8848.repair

Приміщення повинно створювати враження єдиного цілого . Для цього кольори оздоблення, текстилю і меблів повинні бути правильно підібрані.

. Для цього текстилю і меблів повинні бути Зонування. Такий прийом допускається за допомогою кольорів і відтінків. Вони повинні відповідати основним вимогам.

Такий прийом допускається за допомогою кольорів і відтінків. Вони повинні Стіни повинні бути матовими, фактурність не допускається. Часто використовуються стінові панелі з дерева або матеріалу, що імітує його.

У приміщенні можна зробити акценти, але вони не повинні бути занадто помітними / Фото 8848.repair

Підлога не повинна змінювати загальну картину, але і не повинен "губитися". У більшості випадків дизайнери використовують дерев'яне покриття.

не повинна змінювати загальну картину, але і не повинен "губитися". У більшості випадків дизайнери Меблі. Тут також працює принцип натуральності.

Реалізувати дизайн інтер'єру в сучасному модерні – завдання непросте, але здійсненне.

Якщо ви хочете ідеальний стиль у своїй оселі, врахування кожної дрібнички – у цьому вам допоможе компанія 8848.repair. Вона розробила неймовірний дизайн-проєкт Деналі у стилі сучасний модерн.

Дерев'яні акценти – відмінна риса сучасного модерну / Фото 8848.repair

Сучасний модерн – це сміливі декоративні рішення з використанням натуральних матеріалів. У нашій версії інтер'єру ми акцентували увагу на дерев'яній підлозі, навколо якої вибудовується все візуальне просторове рішення. Основною "родзинкою" такого стилю є колір – в нашому випадку зелений, – розповіли у 8848.repair.

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8848.repair займається ремонтами під ключ, тому окрім дизайн-проєкту, до вартості входить значний перелік послуг:

демонтажні роботи; улаштування конструкцій прихованого монтажу, фальшстін, підвісних модульних стель, ніш для штор з гіпсокартонних листів; штукатурення, шпаклювання, ґрунтування та фарбування стін та стель; монтаж перфорованих зовнішніх та внутрішніх кутиків оздоблення.

Варто дотримуватися вимог щодо поєднання кольорів / Фото 8848.repair

Також проводиться улаштування:

дверей;

декоративних панелей;

гідроізоляції вологих зон;

чорнової та самовирівнюючої стяжки;

керамічної плитки на стінах та стелях;

плінтуса;

паркету;

сантехніки та санфаянсів;

проводки та освітлення (освітлювальних приладів і фурнітури).

Сучасний модерн вдало виглядає у будь-якій оселі / Фото 8848.repair

Після завершення робіт, робиться генеральне прибирання.

Крім того, до ціни за квадратний метр входять усі витрати на матеріали. Таким чином, клієнт може зекономити не лише купу часу, але і заощадити кошти.