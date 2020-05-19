Суміщений санвузол: плюси, мінуси і як облаштувати приміщення

Дизайн суміщеного санвузла необхідно планувати ще на етапі ремонту. Це дозволить використовувати площу максимально практично і раціонально.

Щоб ремонт був вдалим, а ванна кімната затишною та зручною, варто звернути увагу та визначитися з кількома пунктами, пише dom.ria.

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Суміщений санвузол Єдине приміщення, де встановлюється ванна або душ, туалет і умивальник.

Переваги суміщеного санвузла:

менша витрата коштів;

більше простору для місць зберігання та меблів;

можливість використовувати більш габаритну техніку.

Світлі відтінки допоможуть розширити простір / Фото Pinterest

Мінуси:

дискомфорт при проживанні в квартирі більше двох мешканців;

обов'язкова грамотна прокладка комунікацій;

необхідність в якісній вентиляції.

Душ чи ванна?

Це перше, з чим необхідно визначитися, плануючи ремонт. Від вибору залежить подальше розміщення всіх необхідних речей.

Душ чи ванна – варто визначитися на початку ремонту / Фото Kvartblog

Душові кабіни

Є двох видів:

куточки , які складаються з однієї або двох стінок. Можуть бути з піддоном або без. Це компактний варіант, який не "з'їдає" простір. Однак він не підійде тим, хто любить довго постояти під водою.

, які складаються з однієї або двох стінок. Можуть бути з піддоном або без. Це компактний варіант, який не "з'їдає" простір. Однак він не підійде тим, хто любить довго постояти під водою. душові бокси. Мають 4 стіни, високий піддон, і займають досить багато місця.

Душ може бути як з піддоном, так і без / Фото Blog.Gnezdo

Ванна

Залишається найбільш популярним і практичним варіантом. Вона підходить як для дорослих, так і для дітей. На сьогоднішній день вибір ванн величезний, тому її можна підібрати на будь-який смак, бюджет і будь-якого розміру.

Як облаштувати ванну кімнату

Перегородки для зонування

Можна використовувати, щоб приховати унітаз. "Стінка" може бути з матового скла або вологостійкого матеріалу

Скло і дзеркала

Дозволять візуально розширити приміщення. Це можуть бути полиці або предмети меблів.

Ніші

Відмінно підійдуть для розміщення душових куточків, унітазу або ванни.

Навіть маленька ванна кімната може бути затишною / Фото Pinterest

Системи зберігання

Повинні бути компактними і непомітними – без зайвого декору, але з продуманим внутрішнім наповненням.

Кольори і відтінки

У невеликих ванних кімнатах використовуються світлі відтінки. Холодні і темні тони більше підходять для просторих санвузлів.

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Оздоблення

Для невеликих ванн краще обирати велику плитку. Дрібна або мозаїка можуть застосовується в окремих зонах.

Світлі відтінки дозволяють зробити інтер'єр гармонійним​ / Фото Aquarius

Сантехніка

Простір "зекономлять" підвісні унітази з інсталяцією, глибокі умивальники, вбудовані в ніші ванни.

Спланований заздалегідь дизайн дозволить зробити ванну зручною / Фото dom.ria