Суміщений санвузол: плюси, мінуси і як облаштувати приміщення
Дизайн суміщеного санвузла необхідно планувати ще на етапі ремонту. Це дозволить використовувати площу максимально практично і раціонально.
Щоб ремонт був вдалим, а ванна кімната затишною та зручною, варто звернути увагу та визначитися з кількома пунктами, пише dom.ria.
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Суміщений санвузол Єдине приміщення, де встановлюється ванна або душ, туалет і умивальник.
Переваги суміщеного санвузла:
- менша витрата коштів;
- більше простору для місць зберігання та меблів;
- можливість використовувати більш габаритну техніку.
Світлі відтінки допоможуть розширити простір / Фото Pinterest
Мінуси:
- дискомфорт при проживанні в квартирі більше двох мешканців;
- обов'язкова грамотна прокладка комунікацій;
- необхідність в якісній вентиляції.
Душ чи ванна?
Це перше, з чим необхідно визначитися, плануючи ремонт. Від вибору залежить подальше розміщення всіх необхідних речей.
Душ чи ванна – варто визначитися на початку ремонту / Фото Kvartblog
Душові кабіни
Є двох видів:
- куточки, які складаються з однієї або двох стінок. Можуть бути з піддоном або без. Це компактний варіант, який не "з'їдає" простір. Однак він не підійде тим, хто любить довго постояти під водою.
- душові бокси. Мають 4 стіни, високий піддон, і займають досить багато місця.
Душ може бути як з піддоном, так і без / Фото Blog.Gnezdo
Ванна
Залишається найбільш популярним і практичним варіантом. Вона підходить як для дорослих, так і для дітей. На сьогоднішній день вибір ванн величезний, тому її можна підібрати на будь-який смак, бюджет і будь-якого розміру.
Як облаштувати ванну кімнату
Перегородки для зонування
Можна використовувати, щоб приховати унітаз. "Стінка" може бути з матового скла або вологостійкого матеріалу
Скло і дзеркала
Дозволять візуально розширити приміщення. Це можуть бути полиці або предмети меблів.
Ніші
Відмінно підійдуть для розміщення душових куточків, унітазу або ванни.
Навіть маленька ванна кімната може бути затишною / Фото Pinterest
Системи зберігання
Повинні бути компактними і непомітними – без зайвого декору, але з продуманим внутрішнім наповненням.
Кольори і відтінки
У невеликих ванних кімнатах використовуються світлі відтінки. Холодні і темні тони більше підходять для просторих санвузлів.
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Оздоблення
Для невеликих ванн краще обирати велику плитку. Дрібна або мозаїка можуть застосовується в окремих зонах.
Світлі відтінки дозволяють зробити інтер'єр гармонійним / Фото Aquarius
Сантехніка
Простір "зекономлять" підвісні унітази з інсталяцією, глибокі умивальники, вбудовані в ніші ванни.
Спланований заздалегідь дизайн дозволить зробити ванну зручною / Фото dom.ria