На первинному ринку нерухомості в Києві піднялися ціни тільки в новобудовах комфорт-класу. Цей стрибок зафіксований в період карантину.

У Києві понад 50% новобудов є житлом комфорт-класу, і у квітні-травні вони подорожчали на 7-30%, пише dom.ria.

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У Києві в травні 2020 року комфорт-клас на первинному ринку нерухомості представлений 96 об'єктами.

Що і на скільки здорожчало

У березні мінімальна ціна на такі квартири становила 12 900 грн за квадратний метр. У квітні вона не змінилася, проте в травні вартість зросла відразу на 7% – до 13 900 за квадратний метр.

Під час карантину подорожчало житло комфорт-класу​ / Фото gdevkievezhithorosho

Якщо порівнювати середні ціни, навесні вони підскочили на 14,02%, а з початком карантину – ще на 5%. Так, ціна квадрата становила 21 637 грн, а досягла 22 722 грн / кв. м.

Найдорожчі квартири комфорт-класу теж суттєво подорожчали з початком карантину – з 36 517 грн / кв. м ціна виросла на 30% – до 47 500 за квадратний метр, випередивши вартість житла бізнес-класу. У травні ціни не змінилися.

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Що відбувається на ринку

Експерт з нерухомості Тетяна Маркова пояснила, що кількість продажів на первинному ринку нерухомості у Києві скоротилася у 3-5 разів через карантин, проте найближчим часом ситуація може істотно змінитися.

Вона наголосила, що кількість угод може зрости у рази вже до червня. Серед причин – і відкладений попит, і коливання курсу національної валюти, і зниження привабливості депозитів в країні.