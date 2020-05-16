Елітне житло зросло у ціні: в яких країнах та на скільки

Зростання цін або їх стабільність зафіксовано у 76% країн світу, а більшість місць серед лідерів розділилися між Європою та Азією.

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 не вплинула на рейтинг, оскільки криза охопила США та Великобританію лише наприкінці березня, йдеться у звіті Prime Global Cities Index за перший квартал 2020 року, підготовленим компанією Knight Frank.

До речі Оприлюднено рейтинг найдорожчих для забудови міст світу

ТОП-10 країн з найбільш стрімким здорожчанням нерухомості преміум-класу:

Маніла, Філіппіни +15,3% (у порівнянні з першим кварталом 2019 року)

Філіппіни близько 20 років супроводжувало економічне зростання. Цю країну вибирали багато інвесторів. Цьому сприяла політика уряду, яка активно бореться зі злочинністю. Попит з боку іноземних інвесторів стимулювали дешеві "золоті візи" (за інвестицію у нерухомість і/або в бізнес від 75 тисяч доларів). Коронавірус вніс свої корективи. Нерухомість на Філіппінах, ймовірно, подешевшає на 15% після безперервного зростання.

Маніла стала містом-лідером за зростанням цін на елітне житло / Фото Pixabay

Тайбей, Тайвань +8,9%

До коронавірусу в країні вже спостерігався високий попит на нерухомість. Завдяки низьким відсотковим ставкам, відсутності обмежень на пересування і великій кількості ділових людей, які повертаються з-за кордону, перегляди об'єктів підскочили. До того ж, Тайвань отримав високу оцінку за боротьбу з пандемією COVID-19. Є й політичний аспект: торгова війна між США і Китаєм призвела до того, що велика кількість підприємств з Китаю перемістили своє виробництво в Тайвань.

Тайбей посів друге місце / Фото Unsplash

Стокгольм, Швеція +8,6%

Світові рейтинги щастя, розвитку, а також експертні оцінки інших факторів добробуту, вказують на високий рівень якості життя в Швеції. Країна не вводила жорсткий карантин через коронавірус, але ринок нерухомості все одно зазнав фінансових втрат. Але в річному розрізі зростання цін на квадратні метри житла все ще позитивний.

Стокгольм опинився на третій сходинці / Фото Pixabay​

​Важливо Що відбувається на ринку вторинної нерухомості Києва на фоні карантину

Гуанчжоу, Китай +6,5%

Цей мегаполіс Китаю багато років відрізнявся більш доступними цінами на елітну нерухомість (в порівнянні з Пекіном або Шанхаєм). Місто є одним з найбільш перспективних для представників середнього та малого бізнесу.

Місто Гуанчжоу відоме своїми авангардними будівлями / Фото Pixabay

Токіо, Японія +6,3%

Більшість елітних квартир розташовані в центральних районах Токіо, таких як Мінато або Сібуя. Варто відзначити, що вартість життя в Японія дуже висока, а в Токіо – найвища в країні.

Столиця Японії увійшла до першої п'ятірки / Фото Pixabay

Цюріх, Швейцарія +6,2%

Елітна нерухомість в Швейцарії користується попитом серед інвесторів і мільйонерів з усього світу. Цюріх – найбільше місто країни і важливий міжнародний фінансовий центр. Коронавірусний карантин обходиться економіці Швейцарії в суму від 11 до, за різними підрахунками, 17 мільярдів франків на місяць, але сфера нерухомості продовжує розвиватися.

Цюріх вважається світовим центром фінансів / Фото Pixabay

Торонто, Канада +5,7%

Гарна новина полягає в тому, що ринок нерухомості вступив в кризу на етапі стабільності. Ціни на житло по Канаді показували двозначне зростання, а продажі продовжують збільшуватися. Але негативного ефекту не вдалося уникнути. У квітні продажі в Торонто скоротилися на 69% в порівнянні з минулим роком.

Торонто входить до числа міст світу з найвищим рівнем життя / Фото Pixabay

Сідней, Австралія +4,7%

Сідней – найбільше й найстаріше місто Австралії. Експерти-оптимісти обіцяють, що зняття обмеження на проведення аукціонів і переглядів нерухомості дадуть свій позитивний ефект. Якщо бізнес повернеться до нормальної роботи до кінця травня, то довіра до ринку житла відновиться.

Найбільше місто Австралії опинилося на восьмій позиції / Фото Pixabay

Мадрид, Іспанія +4,6%

Попит і ціни на нерухомість в Мадриді зберігаються на стабільному рівні на тлі карантинних обмежень через коронавируса. Дані експертів свідчать, що покупці вивчають ринок в умовах самоізоляції.

Мадрид славиться музеями європейського мистецтва / Фото Pixabay

Женева, Швейцарія +4,3%

У Женеві зазвичай спостерігаються найвищі ціни на нерухомість. Також багато елітного житла розташовано на березі Женевського озера в комуні Колоньї (кантон Женева).

Місто на березі Женевсьго озера замкнуло рейтинг / Фото Pixabay

Найслабше зростання на ринку елітного житла, за даними аналітиків, зафіксовано в Найробі (-4,5%), далі йдуть Бангкок (-4,3%) та Нью-Йорк (-3,2%).