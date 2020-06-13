В Україні хочуть вивести рієлторів з "тіні": що зміниться
В Україні хочуть детінізувати надання рієлторських послуг і зробити прозорі умови для цієї діяльності. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.
У разі ухвалення проєкту закону №3618 "Про рієлторську діяльність в Україні", буде створена Єдина інформаційна база даних про об'єкти нерухомості, пише РБК-Україна.
Читайте Як коронавірус "вдарив" по нерухомості: розкриті подробиці
Хто зможе бути рієлтором
У документі чітко визначається поняття "рієлтор".
Для отримання статусу брокера необхідно:
- мати повну середню загальну освіту;
- пройти професійну підготовку;
- скласти кваліфікаційний іспит;
- мати чинне кваліфікаційне свідоцтво рієлтора по нерухомості.
У разі невідповідності одному з пунктів, особі забороняється займатися рієлторською діяльністю.
Актуально Названа країна з найдорожчою нерухомістю у світі
Штрафи
Діяльність без необхідного свідоцтва або сертифіката, каратиметься штрафом у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-17 000 гривень) з конфіскацією коштів, отриманих за послуги.
За повторне порушення, вчинене протягом року, штраф складе 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-34 000 гривень) з конфіскацією грошей, отриманих за свою діяльність.
Рієлтори зможуть працювати лише офіційно / Фото belpressa
Які права отримають клієнти рієлторів
Споживачі рієлторських зможуть:
- вибирати суб'єкта рієлторської діяльності;
- отримувати інформацію про виконання умов підписаного договору і вимагати його розірвання у разі невиконання умов брокером;
- вимагати відшкодування шкоди, заподіяної розірванням договору з вини ріелтора;
- отримувати інформацію за операціями з нерухомим майном;
- отримувати доступ до інформації, оприлюдненої в Реєстрі та Єдиній інформаційній базі даних через Інтернет;
- звертатися до суду у встановленому законодавством порядку.