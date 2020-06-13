В Україні хочуть детінізувати надання рієлторських послуг і зробити прозорі умови для цієї діяльності. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.

У разі ухвалення проєкту закону №3618 "Про рієлторську діяльність в Україні", буде створена Єдина інформаційна база даних про об'єкти нерухомості, пише РБК-Україна.

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Хто зможе бути рієлтором

У документі чітко визначається поняття "рієлтор".

Рієлтор – атестований фахівець у сфері рієлторської діяльності, що склав кваліфікаційний іспит з позитивним результатом.

Для отримання статусу брокера необхідно:

мати повну середню загальну освіту;

пройти професійну підготовку;

скласти кваліфікаційний іспит;

мати чинне кваліфікаційне свідоцтво рієлтора по нерухомості.

У разі невідповідності одному з пунктів, особі забороняється займатися рієлторською діяльністю.

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Штрафи

Діяльність без необхідного свідоцтва або сертифіката, каратиметься штрафом у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-17 000 гривень) з конфіскацією коштів, отриманих за послуги.

За повторне порушення, вчинене протягом року, штраф складе 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-34 000 гривень) з конфіскацією грошей, отриманих за свою діяльність.

Рієлтори зможуть працювати лише офіційно / Фото belpressa

Які права отримають клієнти рієлторів

Споживачі рієлторських зможуть: