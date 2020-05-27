В Україні можуть злетіти ціни на житло в новобудовах: що сталося

Верховна Рада підтримала імплементацію 305-го регламенту Європейського Союзу щодо будівельної продукції в першому читанні. Нові стандарти стосуватимуться усіх матеріалів, починаючи з якості кабеля і закінчуючи вікнами.

Також вводиться відповідальність за продаж нелегальної продукції. Усе це може призвести до зльоту цін на нерухомість у житлових комплексах, що будуються, пише Build Portal.

Важливо Довгобуди в Україні: в МВС придумали радикальне рішення

Що за документ

Парламент голосував 20 травня. Поки законопроект ухвалено у першому читанні. Документ був серед вимог Асоціації Україна – ЄС.

Регламент 305/2011 / ЄС (89/106 / ЕЕС) встановлює гармонізовані вимоги і умови для збуту будівельної продукції.

У 2018 році в Україні відмінили обов'язкову сертифікацію будівельної продукції, так як планувалося імплементувати положення 305-го регламенту. З того моменту ринок залишився без контролю за фальсифікатом.

За даними експертів, в Україні в середньому близько 20-25% фальсифікату. При цьому в деяких сегментах цифри значно вищі. Наприклад, у кабельної та віконної продукції – близько 70%, в цементній – 30%. На світовому ринку загальний показник дорівнює 5-7%.

В Україні на будівельному ринку до 25% фальсифікату / Фото oksagen

Що може змінитися

Стане не лише значно простіше відстежити появу фальсифікату на ринку, але і з'явиться можливість заблокувати поширення небезпечної або нелегальної продукції і знайти винного у її розповсюдженні, – пояснила заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

У зв'язку з нововведеннями, експерти прогнозують підвищення цін на квартири у новобудовах.

Що вважається фальсифікатом

"Неврахованка" – якість продукції висока, проте вона реалізується "не зовсім" легально.

– якість продукції висока, проте вона реалізується "не зовсім" легально. Низькоякісна підробка.

На первинному ринку переважно представлена ​​саме "неврахованка", в регіонах може бути і місцева підробка.

Актуально Податок на нерухомість: стало відомо про серйозну проблему

Новобудови в України можуть стати якіснішими / Фото UBR

Самі забудовники стверджують, що нові вимоги не позначаться на вартості нерухомості, якщо самі виробники не підвищать ціни.

Тільки у трохи більше 15% об'єктів, що будуються (в основному, це економ-клас) на стадії будівництва 6-12 місяців, собівартість будівництва може зрости щонайменше на 5%. Але в кон'юнктурі, навряд чи забудовники такого типу житла вдадуться до перегляду своїх цінників, – заявив експерт з нерухомості Олександр Ізаров.

Переваги регламенту