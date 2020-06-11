В Італії можна придбати приватний житловий будинок лише за 1 євро. Нерухомість розташована у комуні Чінкуефронді в регіоні Калабрія.

Програма отримала назву "Операція "Краса" і має на меті вирішити проблему відтоку молоді в крупні міста, пише CNN travel з посиланням на мера комуни.

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У Чінкуефронді з початку пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 не було зафіксовано жодного випадку зараження.

Чому така ціна

Молоді люди масово виїжджають з італійських сіл. Влада комуни сподіваються, що вигідні умови придбання житла допоможуть уникнути скорочення населення.

Влада хоче залучити в комуну нових жителів / Фото p.happy92, Instagram

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Які умови

Купуючи житло в комуні, покупець зобов'язується протягом трьох років відремонтувати будинок, а також оплатити спеціальний збір у розмірі 250 євро. У разі, якщо ремонтні роботи не будуть завершені протягом зазначеного терміну, нового власника нерухомості оштрафують на 20 тисяч євро.

Покупець має відремонтувати будинок протягом 3-х років / Фото angelocafemiro, Instagram