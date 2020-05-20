24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Велика перемога, – Зеленський розкрив подробиці іпотеки під 10%

- Читать новость на русском
Зеленський розповів про дешеві кредити
Зеленський розповів про дешеві кредити / Infinica

Президент України Володимир Зеленський анонсував іпотеку під 10% вже найближчим часом.

Це є великою перемогою, заявив президент на пресконференції за підсумками року свого президентства, передає 24 канал.

Актуально Житло в новобудові Києва: що буде з цінами після карантину

Іпотека Застава нерухомого майна, яке залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.

Вже рік я борюся, це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була під 10%. В Україні вперше за багато років іпотека для кожного громадянина буде під 10%, – сказав Зеленський.

Зеленський обіцяє дешеві кредити вже найближчим часом / Фото Офіційний сайт президента України

Які ставки по іпотеці зараз

У 2020 році найдоступніша іпотека в Україні передбачає ставку 17-18%. Проте, щоб її отримати, необхідно виконати ряд вимог банку, а тому доступна вона далеко не всім.

Важливо Іпотека в Україні: скільки переплачуємо та що зміниться

В середньому українці можуть отримати іпотеку під ставку від 18% до 25%.

Проте існує також проблема з прихованими платежами. Зокрема, в Україні потрібно сплатити додатково:

  • 0,5-1% – страхування здоров'я та життя позичальника на весь період сплати іпотеки;
  • 0,7-1% – страхування об'єкту нерухомості;
  • 0,7-1% – разова комісія при видачі іпотечного кредиту;
  • оцінка нерухомості, яка проводиться за рахунок позичальника.

Реальні ставки на іпотеку в Україні – 18-25% / Фото Офіційний сайт президента

Для того, щоб отримати іпотеку, потрібно підтвердити у банківській установі наявність високих доходів. Перевагою вважатимуться високі доходи офіційної дружини/чоловіка.

Іпотека у світі

Україна має найвищі ставки по іпотеці в Європі та одні з найвищих в усьому світі. Попереду – лише Аргентина, Венесуела та Іран. 

На другому місці після України йде Білорусь (близько 14%), на третьому – Молдова (9,5%). В інших країнах іпотечні ставки значно нижчі і коливаються в межах від 1,4% (Фінляндія) до 6,4% (Чорногорія)

Пресконференція Зеленського за підсумками року президентства: відео

Автор: Наталя Бережна
Теги: Новини України Президент України Володимир Зеленський Ціни на нерухомість Новини ринку нерухомості Новини нерухомості України Первинний ринок нерухомості Вторинне житло Вторинний ринок нерухомості Нерухомість Новобудови
blog_ava
Чи варто переїжджати до передмістя? Динаміка цін на вторинну нерухомість у 2019-2020 році
18 травня