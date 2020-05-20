Велика перемога, – Зеленський розкрив подробиці іпотеки під 10%

Президент України Володимир Зеленський анонсував іпотеку під 10% вже найближчим часом.

Це є великою перемогою, заявив президент на пресконференції за підсумками року свого президентства, передає 24 канал.

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Іпотека Застава нерухомого майна, яке залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.

Вже рік я борюся, це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була під 10%. В Україні вперше за багато років іпотека для кожного громадянина буде під 10%, – сказав Зеленський.

Зеленський обіцяє дешеві кредити вже найближчим часом / Фото Офіційний сайт президента України

Які ставки по іпотеці зараз

У 2020 році найдоступніша іпотека в Україні передбачає ставку 17-18%. Проте, щоб її отримати, необхідно виконати ряд вимог банку, а тому доступна вона далеко не всім.

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В середньому українці можуть отримати іпотеку під ставку від 18% до 25%.

Проте існує також проблема з прихованими платежами. Зокрема, в Україні потрібно сплатити додатково:

0,5-1% – страхування здоров'я та життя позичальника на весь період сплати іпотеки;

0,7-1% – страхування об'єкту нерухомості;

0,7-1% – разова комісія при видачі іпотечного кредиту;

оцінка нерухомості, яка проводиться за рахунок позичальника.

Реальні ставки на іпотеку в Україні – 18-25% / Фото Офіційний сайт президента

Для того, щоб отримати іпотеку, потрібно підтвердити у банківській установі наявність високих доходів. Перевагою вважатимуться високі доходи офіційної дружини/чоловіка.

Іпотека у світі

Україна має найвищі ставки по іпотеці в Європі та одні з найвищих в усьому світі. Попереду – лише Аргентина, Венесуела та Іран.

На другому місці після України йде Білорусь (близько 14%), на третьому – Молдова (9,5%). В інших країнах іпотечні ставки значно нижчі і коливаються в межах від 1,4% (Фінляндія) до 6,4% (Чорногорія).

Пресконференція Зеленського за підсумками року президентства: відео