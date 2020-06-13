Мешканка Великобританії Саллі Дікін захотіла отримати нерухомість, що не продавалася, і підсунула лист двері його власникам.

Жінка мріяла придбати будинок в місті Донкастер (Великобританія) і пішла на хитрий крок. Про це Саллі Дікін розповіла в інтерв'ю Daily Mail.

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Саллі написала лист господарям житла. Вона зізналася, що мріє купити будинок, якщо його коли-небудь будуть виставлять на продаж.

Через деякий час власники погодилися і продали їй котедж за 237 тисяч доларів.

Жінці вдалося отримати будинок мрії / Фото Sally Deakin, Instagram

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Саллі Дікін, яка захоплюється дизайном інтер'єру, кардинально змінила житло. Жінка зробила кожну кімнату унікальною, стильною і цікавою. За її словами, роботи обійшлися їй у 16 тисяч доларів. Тепер нерухомість оцінюється в 276 тисяч доларів.

Після ремонту будинок подорожчав на 40 тисяч доларів​ / Фото Sally Deakin, Instagram