Як бюджетно оновити інтер'єр: прості способи і фото

Інтер'єр квартири або будинку через кілька років після ремонту може набриднути або здатися нудним. Змінити його можна досить просто.

Є кілька способів зробити це швидко і не дуже затратно. Для цього знадобиться бажання і фантазія, пише dom.ria.

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Перестановка меблів

Один з найпростіших способів. Для вдалого результату ретельно продумайте перепланування і намалюйте план кімнати. Далі розставте меблі в різних варіаціях.

Прийоми

асиметрія предметів – ліжко у спальні можна приставити до стіни боком, а диван у вітальні – пересунути ближче до вікна;

– ліжко у спальні можна приставити до стіни боком, а диван у вітальні – пересунути ближче до вікна; симетрія – дзеркальне відображення, яке додасть гармонії, затишку і цілісності інтер'єру. Це можуть бути парні крісла, тумбочки та ін.;

– дзеркальне відображення, яке додасть гармонії, затишку і цілісності інтер'єру. Це можуть бути парні крісла, тумбочки та ін.; зонування – популярний прийом, який відокремлює важливі місця. Можна відділити їдальню, місце для відпочинку, куточок для читання;

– популярний прийом, який відокремлює важливі місця. Можна відділити їдальню, місце для відпочинку, куточок для читання; угруповання дозволить збільшити обсяг кімнати, якщо однотипні меблі (шафи, тумби, стелажі) розставити уздовж стін;

дозволить збільшити обсяг кімнати, якщо однотипні меблі (шафи, тумби, стелажі) розставити уздовж стін; антикваріат дозволить зробити акцент в інтер'єрі. Найбільш часто використовуються невеликі меблі – кавовий столик, стільці, комоди;

дозволить зробити акцент в інтер'єрі. Найбільш часто використовуються невеликі меблі – кавовий столик, стільці, комоди; плетені меблі внесуть родзинку в загальний вигляд житла і зроблять його більш затишним. Це можуть бути крісла-качалки, кошики, крісла.

"Ігри" з меблями

Обридлі меблі можна видозмінити. Найпростіший спосіб – перефарбувати. Для контрасту можна підібрати яскравий колір або відтінок.

Вдалим варіантом є ефект патини. Він додасть меблям елегантності та вишуканості. Також можна використовувати декоративні подушки з яскравими квітами і візерунками, меблеві чохли.

Яркі акценти оновлять інтер'єр / Фото domfront

Текстиль

штори можна змінити на більш яскраві або контрастні. Альтернатива "важким" шторам – ролети або жалюзі;

можна змінити на більш яскраві або контрастні. Альтернатива "важким" шторам – ролети або жалюзі; настінне панно в стилі печворк змінить квартиру. Також затишку додадуть пледи, чохли та інші предмети ручної в'язки;

в стилі печворк змінить квартиру. Також затишку додадуть пледи, чохли та інші предмети ручної в'язки; килимки впишуться в будь-який інтер'єр. Можна поєднувати кілька видів в одному приміщенні.

Контрастні предмети нададуть свіжості / Фото domfront

Зелені рослини

Комнатні рослини – не лише корисні для здоров'я, але і відмінно доповнюють будь-який інтер'єр. Можна "погратися" з різними кашпо.

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Освітлення

Кімнатне світло змінює інтер'єр до невпізнання. При цьому необов'язково змінювати люстри і лампи – іноді досить змінити колір світла, додати торшери або дзеркала у фігурних рамах.

Стіни

Новий колір додасть свіжого вигляду житлу. Іноді досить пофарбувати одну стіну в контрастний колір, частково змінити шпалери чи замінити їх настінною панеллю.