Як і чим помити вікна без розводів: 5 способів

Вимиті вікна надають доглянутості і затишку всьому приміщенню. А ще для миття вікон краще вибрати похмурий день, кажуть експерти.

Мити їх необхідно в залежності від поверху і розташування житла – 2-4 рази на рік, а щоб не залишалося розводів, є 5 простих способів, пише 100realty.

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У складі будь-якого популярного аерозолю, які використовуються для миття вікон, є нашатирний спирт і оцтова кислота. З цього можна зробити висновок, що за допомогою цих засобів можна вимити вікна нічим не гірше. У будь-якому випадку необхідно використовувати рукавички.

Для прибирання знадобляться ганчірки із мікрофибри та газети / Фото ubirai

Найпростіші способи вимити вікна без розводів

Оцет

Можна застосовувати як для рядового клінінгу, так і під час генерального прибирання. Для цього необхідно розвести кілька столових ложок оцтової кислоти в літрі води.

У разі сильного забруднення стекол, можна змінити пропорції: на 3 л теплої води знадобиться 6 великих ложок оцту (столового або яблучного), по 100-150 г крейди, солі і вапна. До суміші можна додати 5 столових ложок тертого господарського мила і 5 ложок гелю для миття посуду. Всі компоненти потрібно розмішати до розчинення і нанести на скло, після чого прибрати скребком.

Нашатирний спирт

Для приготування необхідного розчину достатньо всього 5 крапель засобу. Суміш зніме всі забруднення і навіть нікотинову плівку, якщо в будинку є курці. Однак після використання засобу необхідно провітрити приміщення через їдкий запах.

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Сіль, цибуля і картопля

Миття вікон за допомогою продуктів – найбільш безпечний метод . Так, після зими скло можна змастити половинками картоплі , після чого до блиску натерти газетами .

. Так, після зими скло можна , після чого до блиску . Якщо обробити вікна цибулею – на них перестануть сідати мухи.

– на них перестануть сідати мухи. Крохмаль (2 столові ложки на літр води) використовується для миття простих і матових стекол .

(2 столові ложки на літр води) використовується . Сіль (2 столові ложки на склянку води) вбереже скла взимку, додасть їм кришталевого блиску і не дозволить замерзнути.

Рекомендується використовувати рукавички / Фото cleaning-services

Марганцівка

Ця речовина відмінно вимиє і продезинфікує скла. Однак розчин потрібно готувати ретельно: рідина має бути світло-рожевою, а марганець – розчинитися без залишку. Змоченою в засобі ганчіркою потрібно промити скла, а потім прибрати надлишок вологи газетами.

Гліцерин

На 2 столові ложки води потрібно кілька крапель нашатирного спирту і 0,5 склянки гліцерину. Така рідина не тільки очистить скла від бруду, а й захистить їх від пилу.

Важливі рекомендації

Для миття вікон краще вибрати похмурий день. Починати процес краще зсередини (рухи рукповинні бути зліва направо), після чого приступити до зовнішньої сторони (рухи рук – зверху вниз). Після завершення роботи, поверхні потрібно відполірувати паперовими рушниками, ганчірками з мікрофібри або газетами.