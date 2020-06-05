Домашні тварини часто стають членами сім'ї. У будинку у них є не лише іграшки, але й улюблені місця відпочинку.

Для того, щоб життя улюбленців було комфортним і безпечним, кухню потрібно правильно облаштувати, врахувавши кілька моментів, пише dom.ria.

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Оздоблення

Убезпечити кухню варто для кішок і собак, адже інші тварини досить рідко пересуваються по квартирі.

Матеріали оздоблення кухні мають бути:

довговічними;

міцними;

гіпоалергенними;

такими, що легко миються та чистяться.

Домашнім улюбленцям має бути комфортно / Фото pinterest

Підлога

Варто обрати міцне покриття з легким доглядом. Оптимальним варіантом стане натуральний камінь, керамогранітна або керамічна плитка. Поверхня повинна бути нековзною, щоб не завдавати незручностей тварині.

Багато хто віддає перевагу ламінату, паркету або паркетній дошці. Варто врахувати, що ці матеріали погано переносять вологу, удари і пісок, тому, вибираючи ламінат, потрібно звернути увагу на клас зносостійкості – він має бути високим.

Стіни

Також можуть постраждати від собаки чи кішки. Низ можна пофарбувати або обробити плиткою. Що стосується колірної гами – більш практичними є не мазкі кольори (сірий, коричневий і ін.).

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Варто продумати місце для мисок тварини / Фото weareart

Меблі

Можуть бути різними, але потрібно врахувати потреби вихованця. Наприклад, передбачити висувний ящик для мисок тварини. Якщо в будинку є велика собака – знадобиться стійка для рами, на яку встановлюється миска або поїлка. У кухні також можна передбачити нішу для місця відпочинку улюбленця.

Важливі поради

Якщо у будинку є тварини необхідно: