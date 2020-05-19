Як приєднати балкон до квартири: кращі ідеї в фото

Приєднання балкона дозволяє збільшити корисну житлову площу квартири. Отримавши проектну документацію, можна приступати до робіт.

Для такого перепланування не потрібен дозвіл, проте іноді вона неможлива через зміну житла, пише dom.ria.

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Приєднання балкону складатиметься з кількох етапів

Необхідно з'ясувати, чи можна прибрати балконний блок

Від цього залежить, чи залишиться перегородка (іноді вона є частиною несучої конструкції) між кімнатою і балконом. Для цього краще зробити експертну оцінку приміщення в спеціалізованій компанії.

Роботи варто починати лише після розробки проекту / Фото Interiorsroom

Підготувати проект

Це необхідно для того, щоб під час ремонту не зачепити несучі конструкції та інженерні системи. Також це допоможе побачити, яким буде приміщення в результаті.

Колишня лоджія може стати затишним місцем відпочинку / Фото Roomble

Початок ремонту

Отримавши проектну документацію, можна приступати до робіт. У нових будинках, як правило, демонтують перегородку з балконом/лоджією і прибирають склопакет.

Перепланування дозволить розширити житлову зону / Фото Roomble

У старому житловому фонді часто залишається балконний блок (якщо він є частиною несучої конструкції). Тоді за ним можна зробити кабінет або місце відпочинку.

На балконі можна облаштувати робоче місце / Фото Interiorsroom

Існує кілька правил щодо розширення кімнати:

балкон або лоджія – холодна зона, тому, приєднуючи до житлоплощі, їх потрібно утеплити – поставити, наприклад, трикамерний склопакет , зробити додаткове опалення (незалежне від загальнобудинкової системи);

– поставити, наприклад, , зробити (незалежне від загальнобудинкової системи); підняти підлогу до квартирного рівня (її можна зробити теплою);

до квартирного рівня (її можна зробити теплою); зробити звукоізоляцію ;

; встановити додаткове освітлення.

Всі будівельні роботи, щоб уникнути непередбачених ситуацій, мають виконуватися відповідно до проекту. За порушення у процесі перепланування передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Крім того, всі приміщення вимагатимуть повернути в первинний вигляд.

Дизайн можна зробити на будь-який смак / Фото Roomble

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Оформлення перепланування

Якщо балкон або лоджія повністю приєднані до житлової зони, ці зміни необхідно оформити. Для цього потрібно замовити в БТІ новий техпаспорт. Якщо не зробити новий документ, будь-які маніпуляції з квартирою (продаж, обмін та ін.) здійснити не вдасться.