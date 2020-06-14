Нерухомість для здачі в оренду краще купувати в районі з розвиненою інфраструктурою і хорошою транспортною розв'язкою. Але варто звернути увагу на цільову аудиторію квартири.

При підготовці житла, потрібно враховувати кілька нюансів. На що потрібно звернути увагу, розповідає 24 канал.

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Потенційний клієнт

Орендодавець повинен визначити, яка категорія громадян може зацікавитися його житлом:

студенти / самотні люди; молоді сім'ї без дітей; керівники середньої ланки / іноземці.

Від цього залежить підготовка нерухомості для здачі.

Для студентів мають значення такі моменти:

ціна;

сучасна обробка квартири (ремонт може бути бюджетним);

відкрита студія.

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Молоді сім'ї без дітей надають перевагу житлу:

у відносно новому будинку;

з гарною транспортною розв'язкою;

вдалою інфраструктурою (парки, ліс поблизу);

сучасним ремонтом;

повноцінною спальнею.

Перед здачею потрібно визначити цільову аудиторію квартири / Фото remont-f

Іноземні громадяни / керівники вищої ланки, які працюють за контрактом вибирають:

нерухомість у центрі місті або історичному місці;

новий будинок;

сучасний ремонт;

хорошу побутову техніку;

наявність паркувального місця для авто.

Хоум-стейджінг Створення привабливого вигляду нерухомості, який дозволить скоротити кількість показів і підвищити ціну на квартиру.

Для успішної здачі необхідно:

зробити генеральне прибирання (або дрібний ремонт);

квартира має бути світлою;

прибрати особисті речі і зайві меблі;

вимити вікна і дзеркала (від цього залежить загальний вигляд житла);

кухня повинна бути чистою;

ванна кімната справляє гарне враження, якщо в ній немає зайвого;

спальню потрібно звільнити від флаконів, речей тощо.

Житло необхідно підготувати до здачі​ / Фото pinterest

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Існує декілька хитрощів, на які "ведуться" клієнти: