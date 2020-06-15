Купуючи квартиру, можна заощадити від 1 до 10% від названої ціни об'єкта. Для цього необхідно правильно побудувати діалог з продавцем.

Щоб отримати хорошу знижку, потрібно використовувати сильні аргументи. Як правильно торгуватися, пише dom.ria.

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Торг доречний?

Будь-яка знижка під час дорогої покупки залишить приємне враження. Якщо в оголошенні є згадка про те, що торг можливий, – шлях відкритий. Однак потрібно розуміти, що можуть бути особливі причини, з яких вказана ця фраза:

терміновий продаж об'єкта;

довга продаж;

привернення уваги покупця фразою про торг;

плачевний стан житла;

проблемний об'єкт.

Потрібно розуміти, що в останньому випадку про проблеми не розповість ні продавець, ні ріелтор. Тому варто приділити належну увагу перевірці документів.

Аргументи для торгу

Допоможуть знизити ціну об'єкта, що цікавить. Що можна назвати власнику:

відсутність ремонту;

віддаленість від зупинок громадського транспорту;

перший або останній поверх;

кутова квартира;

"вбитий" під'їзд;

неблагополучні сусіди;

сліди підтоплень;

галаслива дорога під будинком.

Список мінусів квартири необхідно скласти заздалегідь. Важливо під час торгу не опускатися до занадто сильної критики – діалог краще вибудовувати дружелюбно, це підвищить шанси на дисконт.

У сусідньому будинку дешевше

Перед переглядом житла, варто вивчити аналогічні пропозиції. Це теж може стати "козирем" під час торгу. Відзначте в розмові, що є схожі варіанти, але ви готові розглянути саме цю квартиру, якщо буде знижка.

Завдяки торгу, ціна може знизитися до 10% / Фото politeka

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Меблі і техніка

Якщо вам не потрібні певні предмети меблів або побутова техніка, про це теж варто сказати власнику. Такий хід дозволить трохи знизити ціну.

Квартира довго продається

Якщо об'єкт нерухомості продається більше півроку, це також може стати приводом для знижки. Продавці зацікавлені в оперативній угоді, тому, найімовірніше, будуть готові до торгу.

Готові відразу оформити угоду

Досить часто власнику необхідно швидко здійснити продаж. Якщо ви готові до угоди, про це треба сказати. Щоб закрити питання, власник готовий буде піти на поступки.

Важливо усвідомлювати, що будь-яке хамство, грубість, підвищений тон, невдоволення або недружелюбність може мати зворотний ефект. Ідіть на перегляд з хорошим настроєм і будьте чемні. Це відкриє вам шлях не тільки до знижки, але і до легкого перебігу угоди.