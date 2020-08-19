Як вибрати колір для ванної кімнати
Ванна кімната – приміщення, яке ми використовуємо в основному вранці або ввечері – в найменш світлий час доби. У міських квартирах найчастіше ванна невеликого розміру, тому освітлення і колірна гамма мають велике значення.
Кожен з нас хоча б раз у житті постає перед питанням: як підібрати колір ванни так, щоб приміщення не тільки стильно виглядало, але було затишним і практичним. 24 канал розповідає, на що звернути увагу в цьому нелегкому процесі.
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Що впливає на вибір кольору
Стиль житла
Ванна повинна "вписатися" у загальний дизайн квартири / будинку. Наприклад, якщо нерухомість оформлена у класичному стилі, ванна з урахуванням ультрасучасних тенденцій сильно контрастуватиме з іншими приміщеннями. Краще дотримуватися одного стилю. Це ж стосується і кольору.
Освітлення
Так як часто ванна – приміщення невелике, необхідно заздалегідь продумати, яке освітлення в ній буде.
Білий завжди виграшно виглядає у ванній і поєднується з усіма кольорами / Фото happymodern
Площа приміщення
Особисті уподобання і смаки
Темні відтінки прикрасять простору ванну / Фото dekormyhome
Цікаво Яскраві акценти в інтер'єрі: які кольори поєднуються найкраще
Визначаючись з видом майбутньої ванної кімнати, необхідно враховувати, що будь-який колір має особливі характеристики зорового і психологічного сприйняття інтер'єру. Тому важливо використовувати відтінки правильно, щоб досягти бажаного результату.
- Червоний колір є джерелом життєвих сил, закликає до активних дій.
- Жовтий – підсилює напруженість.
- Помаранчевий – діє як антидепресант.
- Зелений колір бадьорить і стабілізує емоційний стан.
- Синій – заспокоює і розслабляє.
- Сірий усуває дратівливість.
- Чорний колір може діяти гнітюче на людину. Не рекомендується використовувати у ванній у "чистому" вигляді.
Ванна у сірих тонах виглядає стильно, стримано і затишно / Фото eto-vannaya.club
Інтер'єр ванної з урахуванням колірного рішення може бути:
- Монохромним (використання оздоблювальних матеріалів, меблів, сантехніки та аксесуарів одного кольору, але різних відтінків. Важливо: відтінків темного і яскравого кольорів повинно бути не більше трьох).
- Різнобарвним (від трьох до шести кольорів і відтінків. Наприклад, сірий кахель, сніжно-біла сантехніка і світло-молочна і ніжно-кремовий меблі або аксесуари).
Різнобарвне панно може стати родзинкою ванної кімнати / Фото moyavanna
Ванна кімната – місце, яке має бути затишним, викликати позитивні емоції і спонукати до приємних думок. Тому, вибираючи колір, важливо враховувати не тільки модні тенденції, але і особисті смаки мешканців.