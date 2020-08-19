Кожен з нас хоча б раз у житті постає перед питанням: як підібрати колір ванни так, щоб приміщення не тільки стильно виглядало, але було затишним і практичним. 24 канал розповідає, на що звернути увагу в цьому нелегкому процесі.

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Стиль житла

Ванна повинна "вписатися" у загальний дизайн квартири / будинку. Наприклад, якщо нерухомість оформлена у класичному стилі, ванна з урахуванням ультрасучасних тенденцій сильно контрастуватиме з іншими приміщеннями. Краще дотримуватися одного стилю. Це ж стосується і кольору.

Освітлення

Так як часто ванна – приміщення невелике, необхідно заздалегідь продумати, яке освітлення в ній буде.

Білий завжди виграшно виглядає у ванній і поєднується з усіма кольорами​ / Фото happymodern

Площа приміщення

Якщо ванну хочеться збільшити візуально, для оформлення краще підійдуть світлі відтінки – темні і яскраві робитимуть приміщення тісним і захаращеним.

Особисті уподобання і смаки

Темні відтінки прикрасять простору ванну​ / Фото dekormyhome

Цікаво Яскраві акценти в інтер'єрі: які кольори поєднуються найкраще

Визначаючись з видом майбутньої ванної кімнати, необхідно враховувати, що будь-який колір має особливі характеристики зорового і психологічного сприйняття інтер'єру. Тому важливо використовувати відтінки правильно, щоб досягти бажаного результату.

Червоний колір є джерелом життєвих сил, закликає до активних дій.

колір є джерелом життєвих сил, закликає до активних дій. Жовтий – підсилює напруженість.

– підсилює напруженість. Помаранчевий – діє як антидепресант.

– діє як антидепресант. Зелений колір бадьорить і стабілізує емоційний стан.

колір бадьорить і стабілізує емоційний стан. Синій – заспокоює і розслабляє.

– заспокоює і розслабляє. Сірий усуває дратівливість.

усуває дратівливість. Чорний колір може діяти гнітюче на людину. Не рекомендується використовувати у ванній у "чистому" вигляді.

Ванна у сірих тонах виглядає стильно, стримано і затишно​ / Фото eto-vannaya.club

Інтер'єр ванної з урахуванням колірного рішення може бути:

Монохромним (використання оздоблювальних матеріалів, меблів, сантехніки та аксесуарів одного кольору, але різних відтінків. Важливо: відтінків темного і яскравого кольорів повинно бути не більше трьох). Різнобарвним (від трьох до шести кольорів і відтінків. Наприклад, сірий кахель, сніжно-біла сантехніка і світло-молочна і ніжно-кремовий меблі або аксесуари).

Різнобарвне панно може стати родзинкою ванної кімнати​ / Фото moyavanna

Ванна кімната – місце, яке має бути затишним, викликати позитивні емоції і спонукати до приємних думок. Тому, вибираючи колір, важливо враховувати не тільки модні тенденції, але і особисті смаки мешканців.