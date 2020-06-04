Починаючи ремонт, будь-який власник хоче, щоб житло якомога довше виглядало стильним, модним і актуальним. Для цього необхідно продумати до дрібниць дизайн і колірну гамму.

Вибір кольору для санвузла – рішення непросте і залежить від особливостей планування, освітлення і площі приміщення. Також є кілька критеріїв, на які варто звернути увагу перед початком ремонту, пише dom.ria.

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На що звернути увагу

Дизайн-проєкт

Для вдалого ремонту рекомендується заздалегідь розробити дизайн-проєкт. Потрібно врахувати, що колір ванної кімнати підбирається у поєднанні з меблями, сантехнікою, освітленням і оздобленням. Наочна демонстрація дозволить уявити, як все це виглядатиме в остаточному результаті, тому краще зробити візуалізацію.

Планування

Тип і технічні особливості також впливають на вибір кольору. Темні відтінки не підійдуть для невеликих приміщень і візуально зроблять їх ще меншими. Для оформлення ніш або опуклостей краще вибрати контрастні кольори або інший матеріал оздоблення.

Поєднання різних матеріалів додасть приміщенню унікальності​ / Фото trizio

Освітлення

На сприйняття колірної гами впливає положення світильника і тип лампи. Також у санвузлах рекомендується використовувати додаткове освітлення (як правило, його розташовують в районі дзеркала або раковини). Це дозволить зробити приміщення більш світлим і просторим.

Стиль

Для гармонійної обстановки, стиль ванною і кімнат повинен перегукуватися, а кольори не мають вибиватися із загальної картини:

класика в інтер'єрі – використання природних деревних і зелених відтінків;

в інтер'єрі – використання природних деревних і зелених відтінків; французький – поєднання білого і фіолетового в різних відтінках;

– поєднання білого і фіолетового в різних відтінках; японський стиль – переважно персикові тони з червоно-чорними акцентами;

– переважно персикові тони з червоно-чорними акцентами; африканський стиль – поєднання піщаних і коричневих відтінків;

– поєднання піщаних і коричневих відтінків; модерн – різноманітні деревні відтінки на тлі білого;

– різноманітні деревні відтінки на тлі білого; еклектика і ф'южн – будь-яка палітра з повторенням у дрібних деталях;

– будь-яка палітра з повторенням у дрібних деталях; поп-арт і авангард – яскраві і контрастні кольори.

Світлі відтінки завжди залишаються у моді / Фото trizio

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Підбір палітри

Для оформлення ванної кімнати найбільш часто використовують два-три основних кольори. Вони підбираються за двома принципами:

нейтрально-спокійний; яскраво-підбадьорливий (для акценту).

Поєднання білого і деревних відтінків актуально виглядає в будь-якій ванній​ / Фото trizio

Популярні прийоми для санвузла

Для того, щоб приміщення виглядала більш стильно і цікаво, можна використовувати деякі колірні прийоми: