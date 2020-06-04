Як вибрати колір санвузла: важливі критерії і підказки
Починаючи ремонт, будь-який власник хоче, щоб житло якомога довше виглядало стильним, модним і актуальним. Для цього необхідно продумати до дрібниць дизайн і колірну гамму.
Вибір кольору для санвузла – рішення непросте і залежить від особливостей планування, освітлення і площі приміщення. Також є кілька критеріїв, на які варто звернути увагу перед початком ремонту, пише dom.ria.
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На що звернути увагу
Дизайн-проєкт
Для вдалого ремонту рекомендується заздалегідь розробити дизайн-проєкт. Потрібно врахувати, що колір ванної кімнати підбирається у поєднанні з меблями, сантехнікою, освітленням і оздобленням. Наочна демонстрація дозволить уявити, як все це виглядатиме в остаточному результаті, тому краще зробити візуалізацію.
Планування
Тип і технічні особливості також впливають на вибір кольору. Темні відтінки не підійдуть для невеликих приміщень і візуально зроблять їх ще меншими. Для оформлення ніш або опуклостей краще вибрати контрастні кольори або інший матеріал оздоблення.
Поєднання різних матеріалів додасть приміщенню унікальності / Фото trizio
Освітлення
На сприйняття колірної гами впливає положення світильника і тип лампи. Також у санвузлах рекомендується використовувати додаткове освітлення (як правило, його розташовують в районі дзеркала або раковини). Це дозволить зробити приміщення більш світлим і просторим.
Стиль
Для гармонійної обстановки, стиль ванною і кімнат повинен перегукуватися, а кольори не мають вибиватися із загальної картини:
- класика в інтер'єрі – використання природних деревних і зелених відтінків;
- французький – поєднання білого і фіолетового в різних відтінках;
- японський стиль – переважно персикові тони з червоно-чорними акцентами;
- африканський стиль – поєднання піщаних і коричневих відтінків;
- модерн – різноманітні деревні відтінки на тлі білого;
- еклектика і ф'южн – будь-яка палітра з повторенням у дрібних деталях;
- поп-арт і авангард – яскраві і контрастні кольори.
Світлі відтінки завжди залишаються у моді / Фото trizio
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Підбір палітри
Для оформлення ванної кімнати найбільш часто використовують два-три основних кольори. Вони підбираються за двома принципами:
- нейтрально-спокійний;
- яскраво-підбадьорливий (для акценту).
Поєднання білого і деревних відтінків актуально виглядає в будь-якій ванній / Фото trizio
Популярні прийоми для санвузла
Для того, щоб приміщення виглядала більш стильно і цікаво, можна використовувати деякі колірні прийоми:
- "світлий верх – темний низ" (різні кольори стін і підлоги);
- однаковий колір підлоги і нижньої частини стіни, інша частина – світла;
- відтінки одного кольору в різних пропорціях (блакитний і синій, бузковий і рожевий);
- однотонний світлий з темним у малюнок;
- три стіни в спокійному кольорі, четверта – яскрава;
- зміна способу облицювання.