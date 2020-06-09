В Україні плитка для підлоги представлена у величезному асортименті. Вона буває декількох видів і при виборі легко розгубитися.

Вибираючи плитку, необхідно звернути увагу не лише на матеріал, але і на приміщення, для якого вона потрібна, пише dom.ria.

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Види плитки

Кахель

Це керамічна плитка, яка використовується для облицювання підлоги та стін. Матеріал є міцним і екологічним. Виробляється з різною зносостійкістю – для підлоги необхідно вибирати найякіснішу.

Керамогранітна плитка

Виготовляється шляхом пресування і випалу натуральних компонентів. Міцний і зносостійкий матеріал. Дизайн керамогранітної плитки обмежений – це однотонні відтінки, під бетон, дерево або камінь.

Керамогранітна плитка – міцна і зносостійка / Фото pol-pro

Кам'яна плитка

Виглядає респектабельно, міцна і екологічно безпечна. Холодна і некомфортна для житлових кімнат.

Клінкерна

Глазурована плитка, яку обпалюють при дуже високих температурах. Вона не поглинає воду, легко чиститься, є міцною, зносостійкою і морозостійкою. Педставлена в широкому асортименті.

ПВХ-плитка

Виготовляється з вінілу, іноді з кварцовим піском або крихтою природного каменю. Нагадує лінолеум, тільки більш щільна і зносостійка. Від аналогів відрізняється більш коротким терміном експлуатації.

Вінілова плитка підійде для квартири / Фото bigl

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Основні критерії під час вибору плитки

Клас зносостійкості – чим він вищий, тим краще плитка витримує навантаження і механічні дії.

– чим він вищий, тим краще плитка витримує навантаження і механічні дії. Стійкість до впливу хімічних речовин – плитка повинна витримувати прибирання побутовою хімією.

– плитка повинна витримувати прибирання побутовою хімією. Термін експлуатації – плитка повинна прослужити 10-15 років до наступного ремонту.

– плитка повинна прослужити 10-15 років до наступного ремонту. Вологопоглинання – для ванної кімнати та кухні плитка повинна бути показником не вище 3%;

– для ванної кімнати та кухні плитка повинна бути показником не вище 3%; Безпека – для дитячої кімнати, ванної, кухні та коридору краще вибирати покриття з нековзною поверхнею.

При виборі плитки також варто враховувати інтер'єр конкретного приміщення. Наприклад, для житла в стилі лофт підійде керамограніт під бетон, для вінтажу – метлахська плитка зі вставками мозаїки, а для середземноморського стилю – сіро-коричневий камінь.

Вибираючи плитку, варто врахувати і дизайн житла​ / Фото design-homes