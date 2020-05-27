Як вибрати сантехніку для кухні: основні правила та нюанси
На кухні люди проводять значну частину свого часу, тому вибір сантехніки – важливе питання, від якого залежать комфорт і зручність.
Щоб кухня була затишною і практичною, слід правильно підібрати мийку і змішувач. Яких правил для цього потрібно дотримуватися, розповідає 24 канал.
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Головні правила
- Необхідно визначитися з розміром. Вибираючи мийку, потрібно врахувати, яка робоча площа поверхні залишиться після її встановлення.
- Важливо підібрати мийку і змішувач з якісного матеріалу. Деякі красиві і дорогі моделі втрачають вигляд вже через пару місяців використання.
- Термін гарантійної служби товару повинен бути від 20 до 50 років. Саме такі умови надають виробники якісної сантехніки.
Кутова мийка допоможе заощадити місце на кухні / Фото happymodern
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Якою має бути мийка
- якісною, щоб витримувати можливі випадкові удари і високі температури, не маркою;
- глибиною 15-18 см – це дозволить вмістити велику кількість посуду і забезпечить зручність у використанні;
- прямою або кутовою – залежить від бажання господині;
- врізною (встановлюється в отвір, пророблений в стільниці) або накладною (подібна кришці).
Мийки бувають:
- з нержавіючої сталі – довговічні і невибагливі в догляді;
- з кераміки – екологічні та стильні;
- зі штучного каменю – прості у догляді, "поглинають" звук і вписуються в будь-який дизайн.
Мийка на кухні може бути як кутовою, так і прямою / Фото repaireasily
Вибір змішувача
Змішувачі також бувають декількох видів:
- двовентильні (з двома кран-буксами або ручками для гарячої і холодної води);
- одноважільні – з однією ручкою;
- безконтактні – включаються без дотику;
- термостатичні (відбувається подача води заданої температури).
Перед покупкою змішувача, потрібно визначитися з матеріалом. Найбільш надійним для корпусу вважається латунь – він не схильний до корозії.
Більш бюджетний варіант – змішувачі з симуліну (сплав алюмінію і кремнію). Однак потрібно розуміти, що вони недовговічні і досить крихкі.
Якісну сантехніку краще купувати в офіційних магазинах компаній. Це дозволить уникнути придбання підроблених товарів.