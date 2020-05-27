Як вибрати сантехніку для кухні: основні правила та нюанси

На кухні люди проводять значну частину свого часу, тому вибір сантехніки – важливе питання, від якого залежать комфорт і зручність.

Щоб кухня була затишною і практичною, слід правильно підібрати мийку і змішувач. Яких правил для цього потрібно дотримуватися, розповідає 24 канал.

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Головні правила

Необхідно визначитися з розміром. Вибираючи мийку, потрібно врахувати, яка робоча площа поверхні залишиться після її встановлення. Важливо підібрати мийку і змішувач з якісного матеріалу. Деякі красиві і дорогі моделі втрачають вигляд вже через пару місяців використання. Термін гарантійної служби товару повинен бути від 20 до 50 років. Саме такі умови надають виробники якісної сантехніки.

Кутова мийка допоможе заощадити місце на кухні​ / Фото happymodern

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Якою має бути мийка

якісною , щоб витримувати можливі випадкові удари і високі температури , не маркою;

, щоб витримувати можливі , не маркою; глибиною 15-18 см – це дозволить вмістити велику кількість посуду і забезпечить зручність у використанні;

– це дозволить вмістити велику кількість посуду і забезпечить зручність у використанні; прямою або кутовою – залежить від бажання господині;

– залежить від бажання господині; врізною (встановлюється в отвір, пророблений в стільниці) або накладною (подібна кришці).

Мийки бувають:

з нержавіючої сталі – довговічні і невибагливі в догляді;

– довговічні і невибагливі в догляді; з кераміки – екологічні та стильні;

– екологічні та стильні; зі штучного каменю – прості у догляді, "поглинають" звук і вписуються в будь-який дизайн.

Мийка на кухні може бути як кутовою, так і прямою / Фото repaireasily

Вибір змішувача

Змішувачі також бувають декількох видів:

двовентильні (з двома кран-буксами або ручками для гарячої і холодної води);

(з двома кран-буксами або ручками для гарячої і холодної води); одноважільні – з однією ручкою;

– з однією ручкою; безконтактні – включаються без дотику;

– включаються без дотику; термостатичні (відбувається подача води заданої температури).

Перед покупкою змішувача, потрібно визначитися з матеріалом. Найбільш надійним для корпусу вважається латунь – він не схильний до корозії.

Більш бюджетний варіант – змішувачі з симуліну (сплав алюмінію і кремнію). Однак потрібно розуміти, що вони недовговічні і досить крихкі.

Якісну сантехніку краще купувати в офіційних магазинах компаній. Це дозволить уникнути придбання підроблених товарів.