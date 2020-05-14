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Щодня чи раз в рік: як часто треба прибирати вдома – інфографіка

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Як часто треба прибирати вдома
Як часто треба прибирати вдома / Getty images

Чи знаєте Ви, наскільки часто слід змінювати простирадла або чистити посудомийну машину. Експерти визначили, як часто потрібно прибирати вдома, аби техніка та меблі прослужили якнайдовше.

Прибирання – це не лише помити підлогу чи пропилососити килими. Є ще дуже багато важливих дрібних нюансів, які зайняті люди часом просто попускають.

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Як часто слід мити духовку чи протирати від пилу лампочки? На це питання відповіли спеціалісти з Інституту хорошого ведення господарства та навіть склали чіткий перелік домашніх справ та частоти їх проведення.

Усю хатню роботу вони розділили на кілька груп, залежно від регулярності.

Нерухомість 24 зібрала поради фахівців у зрозумілій інфографіці.

прибирання вдома інфографіка
Як часто треба прибирати вдома / Інфографіка 24 каналу

Теги: Новини нерухомості Ремонт і дизайн Нерухомість LifeStyle Декор і дім Поради Інфографіка Здорове життя
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