Яскраві акценти в інтер'єрі: які кольори поєднуються найкраще
Яскраві кольори в інтер'єрі використовуються досить рідко – найбільш часто останнім часом вибираються пастельні відтінки. Однак барвисті акценти залишаються актуальними.
Для того, щоб грамотно і стильно оформити житло, необхідно розуміти, які кольори і відтінки поєднуються між собою, пише 3m2.
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Нейтральні фарби і яскраві контрасти
Ідеальною основою для будь-яких контрастних відтінків стануть білий, бежевий і світло-сірий кольори. Для інтер'єру варто використовувати спокійні відтінки, а яскраві підійдуть для обраних меблів (крісел, дивана, шафи) і аксесуарів (подушок, ваз, штор, світильників).
Насичені кольори також підійдуть для дверей, плінтусів і ін., але варто врахувати, що кожен з них може бути задіяний не більше, ніж у трьох відтінках.
Яскраві контрасти розбавлять інтер'єр / Фото elenaeller
Орнамент "заспокоює" яскравість
Соковиті кольори можна врівноважити великим оргаментом у нейтральному тоні. Наприклад, чорно-білий візерунок відволіче від яскравості і "заспокоїть" дизайн. Подібний прийом добре "працює" в текстилі.
Яскраве & яскраве
Тут працює просте правило: добре поєднуються кольори, які знаходяться навпроти один одного.
Рекомендується в дизайні використовувати не більше двох яскравих кольорів, інші можуть бути лише акцентами
Світле і темне
Світле на темному, а темне на світлому – правило, завжди доречне в дизайні інтер'єру. Це поєднання дозволяє робити шикарні образи.
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Аксесуари можуть стати родзинкою будь-якого житла / Фото roomester
Ідеальні поєднання для інтер'єру
- помаранчевий і синій (синій – домінантний, помаранчевий – акценти);
- жовтий і зелений додадуть житлу весняно-літній настрій;
- зелений і синій – класика;
- синій і бузковий – дають витончений результат і поєднуються з металевими елементами під золото і патину;
- помаранчевий і рожевий можуть стати родзинкою в інтер'єрі.
Також слід пам'ятати, що кольори в квартирі та будинку впливають на настрій житла. Для гармонії варто поєднувати яскраві відтінки зі спокійними.