Яскраві кольори в інтер'єрі використовуються досить рідко – найбільш часто останнім часом вибираються пастельні відтінки. Однак барвисті акценти залишаються актуальними.

Для того, щоб грамотно і стильно оформити житло, необхідно розуміти, які кольори і відтінки поєднуються між собою, пише 3m2.

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Нейтральні фарби і яскраві контрасти

Ідеальною основою для будь-яких контрастних відтінків стануть білий, бежевий і світло-сірий кольори. Для інтер'єру варто використовувати спокійні відтінки, а яскраві підійдуть для обраних меблів (крісел, дивана, шафи) і аксесуарів (подушок, ваз, штор, світильників).

Насичені кольори також підійдуть для дверей, плінтусів і ін., але варто врахувати, що кожен з них може бути задіяний не більше, ніж у трьох відтінках.

Яскраві контрасти розбавлять інтер'єр / Фото elenaeller

Орнамент "заспокоює" яскравість

Соковиті кольори можна врівноважити великим оргаментом у нейтральному тоні. Наприклад, чорно-білий візерунок відволіче від яскравості і "заспокоїть" дизайн. Подібний прийом добре "працює" в текстилі.

Яскраве & яскраве

Тут працює просте правило: добре поєднуються кольори, які знаходяться навпроти один одного.

Рекомендується в дизайні використовувати не більше двох яскравих кольорів, інші можуть бути лише акцентами

Світле і темне

Світле на темному, а темне на світлому – правило, завжди доречне в дизайні інтер'єру. Це поєднання дозволяє робити шикарні образи.

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Аксесуари можуть стати родзинкою будь-якого житла / Фото roomester

Ідеальні поєднання для інтер'єру

помаранчевий і синій (синій – домінантний, помаранчевий – акценти);

жовтий і зелений додадуть житлу весняно-літній настрій;

зелений і синій – класика;

синій і бузковий – дають витончений результат і поєднуються з металевими елементами під золото і патину;

помаранчевий і рожевий можуть стати родзинкою в інтер'єрі.

Також слід пам'ятати, що кольори в квартирі та будинку впливають на настрій житла. Для гармонії варто поєднувати яскраві відтінки зі спокійними.