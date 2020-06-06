Середній вік житлового будинку в Україні становить 46 років. Нова нерухомість в країні не перевищує 2-3% від загального числа житла.

Житловий фонд в Україні має всі ознаки застарілого і вимагає уваги органів місцевого самоврядування, заявила заступник голови комітету з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі Україна24.

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Більш ніж 80% всього житлового фонду в Україні було побудовано у 80-х роках. Це досить велика цифра, тому що середній вік житлового будинку у країні становить 46 років... Після 2000 року начебто і розвивається нерухомість в Україні, але нове житло не перевищує 2-3% від загального, – розповіла нардепка.

Більш ніж 80% житлового фонду в Україні побудували у 80-х роках / Фото Сегодня

У Києві 3181 будинок вважається застарілим, це понад 8 тисяч квадратних метрів житла.