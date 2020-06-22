Влітку 2020 року найбільші знижки на житлову нерухомість надаються в Італії – власники готові скинути до 40% від ринкової вартості, яка була до пандемії коронавірусу.

Найбільш часто – це продаж від власників або пропозиції від забудовників, яким потрібно отримувати грошові кошти навіть у період закриття кордонів в країні, йдеться у матеріалах компанії Knight Frank, пише lenta.

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На друге місце з хорошими знижками на житло потрапив Кіпр. Тут можна купити нерухомість з дисконтом до 25%.

Далі розташувалися Іспанія, Франція і Греція. У цих країнах знижка може досягати до 15%.

За словами експертів, до 80% об'єктів, виставлених на розпродаж, – житлова нерухомість, 15% – готелі та офіси, ще 5% – торгові площі.

На Кіпрі можна отримати дисконт до 25% / Фото Pixabay, dimitrisvetsikas1969

Великобританія, Австрія, Швейцарія, Монако і Німеччина офіційно не оголошували про знижки, але на практиці готові до поступок.

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Греція готова торгуватися до 15% / Фото Mariamichelle, Pixabay

Раніше були визначені найдорожчі міста світу для експатів. Життя для співробітників компаній, що працюють за кордоном, обійдеться дорожче за все у Гонконзі (Китай), Ашхабаді (Туркменістан) і Токіо (Японія).