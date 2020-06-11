У Києві запланували демонтаж хрущовок у трьох районах. Це передбачено проєктом Департаменту містобудування та архітектури КМДА та Інститутом генерального плану міста.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, першими стануть будинку на Лісовому масиві у Деснянському районі, пише Na chasi.

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ХрущовкиРадянські типові панельні або цегляні житлові будинки, частіше 5-поверхові з невеликими за площею квартирами. Названі за прізвищем Микити Хрущова, при якому почалося їх масове будівництво.

Що і де знесуть

Першими під знесення підпадають хрущовки, які розташовані у межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту у Деснянському районі столиці.

В інтерв'ю каналу 112 Кличко також заявив, що у Києві багато мікрорайонів побудовані понад 50-60 років тому і знаходяться у занедбаному стані.

У першу чергу займуться Лісовим масивом / Фото UBR

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Що дадуть взамін

У нас є проєкт, який ми також будемо презентувати на Генплані, де замість хрущовок, які ми будемо зносити, жителі цих квартир отримають з еквівалентом 1,5 квартири у нових будинках, – додав мер.

Жителям знесених хрущовок обіцяють по 1,5 квартири в нових будинках​ / Фото podrobnosti

Раніше заступник голови комітету з питань регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради Олена Шуляк повідомила, що в Україні середній вік житлового будинку становить 46 років, а у Києві 3181 будинок вважається застарілим.