У Києві знесуть хрущовки: які вулиці стануть першими
У Києві запланували демонтаж хрущовок у трьох районах. Це передбачено проєктом Департаменту містобудування та архітектури КМДА та Інститутом генерального плану міста.
Як заявив мер Києва Віталій Кличко, першими стануть будинку на Лісовому масиві у Деснянському районі, пише Na chasi.
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ХрущовкиРадянські типові панельні або цегляні житлові будинки, частіше 5-поверхові з невеликими за площею квартирами. Названі за прізвищем Микити Хрущова, при якому почалося їх масове будівництво.
Що і де знесуть
Першими під знесення підпадають хрущовки, які розташовані у межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту у Деснянському районі столиці.
В інтерв'ю каналу 112 Кличко також заявив, що у Києві багато мікрорайонів побудовані понад 50-60 років тому і знаходяться у занедбаному стані.
У першу чергу займуться Лісовим масивом / Фото UBR
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Що дадуть взамін
У нас є проєкт, який ми також будемо презентувати на Генплані, де замість хрущовок, які ми будемо зносити, жителі цих квартир отримають з еквівалентом 1,5 квартири у нових будинках, – додав мер.
Жителям знесених хрущовок обіцяють по 1,5 квартири в нових будинках / Фото podrobnosti
Раніше заступник голови комітету з питань регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради Олена Шуляк повідомила, що в Україні середній вік житлового будинку становить 46 років, а у Києві 3181 будинок вважається застарілим.