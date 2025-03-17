Местный, по имени Пол, просто занимался будничными делами. Он даже не догадывался, кого со временем может увидеть, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на местное издание local10.

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В дом заполз опасный гость

Американец решил проветрить дом, поэтому открыл дверь, которая вела на задний двор. В какой-то момент Пол отошел, чтобы проверить свою электронную почту на наличие новых сообщений. Вдруг мужчина почувствовал, что на него кто-то смотрит.

Когда хозяин обернулся, то увидел, что это аллигатор длиной почти два фута (более полуметра). Хищник просто пролез сквозь ширму и заполз в дом. В первой комнате пресмыкающееся не остановился, а решил направиться дальше на кухню, где его и застал шокированный мужчина.

Аллигатор оказался на кухне в доме: смотрите видео

Что сделал хозяин

Пол не растерялся и схватил длинный предмет, похожий на палку, чтобы выгнать аллигатора. Пресмыкающееся барахталось на полу, пытаясь атаковать мужчину.

Пол позвонил в полицию и попросил о помощи. Но, в конце концов, аллигатора поймал охотник из Флоридской службы рыболовства и дикой природы. Он забрал пресмыкающееся с собой и поселил в безопасное место.

К счастью, владелец не пострадал и единственное, на что жаловался, – это куча слизи на кухонных поверхностях.