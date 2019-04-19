Реаліті-шоу виборчої кампанії та дебати однієї людини: що іноземні ЗМІ пишуть про вибори
Поки впродовж виборчої кампанії Володимир Зеленський та Петро Порошенко обмінювались відеочеленджами та не могли порозумітись щодо дебатів, світ активно обговорював українські вибори. Про стадіон, тести на наркотики та міжнародні зустрічі з кандидатами – розповідали іноземні ЗМІ.
Безпрецедентний випадок для України. Вперше в історії країни майбутні обранці вестимуть діалог на стадіоні. Увага світових політиків та ЗМІ прикута до українських виборів. Вони дивуються не лише дебатам на стадіоні, а й алко- та наркотестуванню.
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Видання "Los Angeles Times" писало, що перед другим туром українських виборів кампанія почала нагадувати реаліті-шоу, включно з відеонападами кожної сторони. Кульмінацією для них стало тестування на наркотики.
Коли Петро Порошенко прийшов в прямий ефір на телеканал "1+1", то іноземні ЗМІ висміяли це, стверджуючи, що це дебати однієї людини.
Чинний президент використав своє 45 хвилин очікування, щоб відповісти на запитання журналістів та атакувати свого відсутнього суперника,
– написали "BBC News".
Також іноземні ЗМІ стверджували, що Росії не вдалося запустити свої щупальця в українські вибори. Вони переконані, що навіть у Кремлі не готові були до таких подій, які продемонструвала Україна після першого туру виборів.
Зрозумілий та неочікувано сильний перший тур, здається, змінив розрахунки в Москві. Дехто тепер насолоджується змогою побачити спину Порошенка – президента, який відсторонив Україну від Росії та вивів на євроатлантичну орбіту,
– повідомило видання "The Independent".
Петро Порошенко
Західна преса протиставила російські вибори без вибору – українським, де було аж 39 кандидатів.
"Зеленський став частиною цього настрою проти політичної еліти з неортодоксальною кампанією, наповненою жартами, комедійними виступами та зверненнями у соцмережах для мільйонів онлайн-прихильників", – писав "The New York Times".
Володимир Зеленський
"Fox News" стверджував, що українці показали здорову демократичну тенденцію підтримувати чергування влади. Опозиція неодноразово вигравала президентство, а влада передавалася мирно, що стало однією з ознак демократії.
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Як відбудеться другий тур виборів 21 квітня, прогнозувати важко. Аби голосування було під контролем, західні країни вже відправили до України рекордну кількість спостерігачів – 2700 експертів з різних організацій.