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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Реаліті-шоу виборчої кампанії та дебати однієї людини: що іноземні ЗМІ пишуть про вибори

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      Поки впродовж виборчої кампанії Володимир Зеленський та Петро Порошенко обмінювались відеочеленджами та не могли порозумітись щодо дебатів, світ активно обговорював українські вибори. Про стадіон, тести на наркотики та міжнародні зустрічі з кандидатами – розповідали іноземні ЗМІ.

      Безпрецедентний випадок для України. Вперше в історії країни майбутні обранці вестимуть діалог на стадіоні. Увага світових політиків та ЗМІ прикута до українських виборів. Вони дивуються не лише дебатам на стадіоні, а й алко- та наркотестуванню.

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      Видання "Los Angeles Times" писало, що перед другим туром українських виборів кампанія почала нагадувати реаліті-шоу, включно з відеонападами кожної сторони. Кульмінацією для них стало тестування на наркотики.

      Коли Петро Порошенко прийшов в прямий ефір на телеканал "1+1", то іноземні ЗМІ висміяли це, стверджуючи, що це дебати однієї людини.

      Чинний президент використав своє 45 хвилин очікування, щоб відповісти на запитання журналістів та атакувати свого відсутнього суперника,
      – написали "BBC News".

      Також іноземні ЗМІ стверджували, що Росії не вдалося запустити свої щупальця в українські вибори. Вони переконані, що навіть у Кремлі не готові були до таких подій, які продемонструвала Україна після першого туру виборів.

      Зрозумілий та неочікувано сильний перший тур, здається, змінив розрахунки в Москві. Дехто тепер насолоджується змогою побачити спину Порошенка – президента, який відсторонив Україну від Росії та вивів на євроатлантичну орбіту,
      – повідомило видання "The Independent".

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      Західна преса протиставила російські вибори без вибору – українським, де було аж 39 кандидатів.

      "Зеленський став частиною цього настрою проти політичної еліти з неортодоксальною кампанією, наповненою жартами, комедійними виступами та зверненнями у соцмережах для мільйонів онлайн-прихильників", – писав "The New York Times".

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      "Fox News" стверджував, що українці показали здорову демократичну тенденцію підтримувати чергування влади. Опозиція неодноразово вигравала президентство, а влада передавалася мирно, що стало однією з ознак демократії.

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      Як відбудеться другий тур виборів 21 квітня, прогнозувати важко. Аби голосування було під контролем, західні країни вже відправили до України рекордну кількість спостерігачів – 2700 експертів з різних організацій.

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Петро Порошенко ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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