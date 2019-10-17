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      Реалії українського СІЗО: чому є окремі категорії в’язнів, яким можна гуляти на волі

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      Режим СІЗО значно суворіший від більшості колоній, в яких в’язні вже відбувають покарання за скоєні злочини. Там арештанти 23 години на добу сидять під замком у камерах. І лише годину на день їм дозволяють прогулянку в закритому дворику.

      Такі умови створені для того, щоб вони не могли спілкуватися зі спільниками чи залякувати жертв і свідків злочину. Журналісти Слідство.інфо виявили, що попри суворі умови, деякі в’язні вільно пересуваються тюрмою та навіть за її межами.

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      Наприкінці 2014 року в Одесі стався гучний злочин. Напали на власника обмінних пунктів, який віз додому доволі велику суму грошей. Злочин стався пізно ввечері.

      Я зробив помилку – забрав гроші із собою. Вони мені потрібні були рано-вранці, коли ще інкасація не могла їх привезти. Інформація, очевидно, просочилася не туди, куди треба,
      – згадав потерпілий бізнесмен Олександр Чичкалюк.

      Потім він, як завжди, повертався додому на авто. Коли чоловік вийшов з машини з сумкою грошей, на нього накинулося двоє людей і завдали удару в спину ножем і ще чотири удари в підреберні ділянки. Порізали обличчя, руку, пробили легені на два сантиметри.

      На крики у подвір’ї вискочив син Олкександра Чичкалюка Віталій. Він почав переслідувати нападників і наздогнав їх неподалік дому. Між хлопцем і зловмисниками зав’язалася бійка. Один з нападників кілька разів вистрілив у землю, намагаюсь відлякати хлопця.

      слідство інфо сізо
      Олександр Чичкалюк з сином Віталієм

      Однак Віталій продовжив переслідування і за кількасот метрів, у сусідньому дворі, його вбили, двічі вдаривши ножем у серце.

      Син помер буквально за хвилину. Я після таких травм біг не так швидко, як він, і бачив це все з відстані семи-восьми метрів,
      – розповів Олександр.

      Одного з нападників затримали на місці злочину й передали правоохоронцям. Іншого наступного дня зловили оперативники поліції. Справу вже більш ніж чотири роки розглядають у суді. Потерпілий сумлінно відвідує кожне засідання, а їх уже відбулося понад сто.

      Одного з нападників обвинувачують у розбої з тяжкими наслідками, іншого — в убивстві сина Чичкалюка. Олександр вважає, що обвинувачені навмисно затягують процес, щоб не відбувати покарання в колонії, а лишитися в СІЗО:

      Тягнуть час. Пейкрішвілі, наприклад, усе влаштовує. Тому що, коли оголосять вирок, йому залишиться посидіти два-три місяці. А зараз у нього все добре. Йому там краще, ніж декому на свободі,
      – сказав Олександр Чичкалюк.

      Теймураз Пейкрішвілі, за версією офіційного слідства, є одним із нападників на бізнесмена Чичкалюка та його сина. Чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення, і він уже майже п’ять років перебуває в СІЗО.

      Однак Слідство.Інфо отримало з власних джерел відеозапис, на якому видно, що схожа на нього людина вільно пересувається на свободі без наручників. Це записи з приватної стоматологічної клініки. На них видно, як людина, схожа на Пейкрішвілі, виходить зі стоматологічного кабінету й розмовляє по мобільному телефону.

      пейкрішвілі
      Підозрюваний Пейкрішвілі у приватній клініці

      За цим спостерігає чоловік, якого журналісти ідентифікували як конвоїра слідчого ізолятора. Він дозволяє в’язню зустрічатися з близькими, приймати пакунки та навіть вільно гуляти вулицею.

      На задньому дворі цієї лікарні той же співробітник спостерігає, як обвинувачений в особливо тяжкому злочині зустрічається з компанією невідомих. Там Пейкрішвілі теж вільно гуляє без кайданків. Повз нього проходять люди, дехто – з дітьми.

      слідство інфо сізо
      Пейкрішвілі за межами СІЗО

      Слідство.Інфо показало це відео Генеральній прокуратурі й попросило пояснити, наскільки законною є поведінка співробітника СІЗО. В управлінні, що наглядає за місцями несвободи, відповіли: все, що відбувається на відео – заборонено.

      Тут усе в комплексі. Він без кайданок, він біля виходу, він з одним конвоїром, до нього допускають сторонніх осіб, за нього хтось інший платить за медичні послуги й він, врешті-решт, вільно вийшов на вулицю, 
      – наголосив прокурор В’ячеслав Свірець.

      Правоохоронець пояснив Слідству.Інфо, що підсудні мають право виїжджати на лікування. Але під час конвоювання цього в’язня, обвинуваченого в особливо тяжкому злочині, співробітник СІЗО поставив під загрозу і своє життя, і життя інших громадян. 

      Він не втік тільки тому, що сам цього не захотів. Ми не знаємо, хто це на відео, цілком імовірно, що це ті люди, які з ним були навіть у момент скоєння злочину. Допомагають йому, про щось домовляються. Усе це має ознаки зловживання владою та службовим становищем,
      – додав В’ячеслав Свірець.

      Журналістка Слідства.Інфо зустрілася з конвоїром, який возив в’язня в лікарню, біля СІЗО. Чоловіка звати Олександр Торзюк. Його робота – виявляти злочини серед в’язнів і співробітників.

      слідство інфо сізо
      Олександр Торзюк

      Йому продемонстували зображення з лікарні, втім, Олександр не впізнав себе на відео.

      "Я знаю, що в нас усе згідно з чинним законодавством відбувається", – прокоментував Олександр.

      Не впізнав себе на фото зі стоматології і в’язень Пейкрішвілі, до якого Слідство.Інфо прийшло на одне з судових засідань. Він відмовився коментувати інформацію про відвідини клініки.

      сізо слідство інфо
      Пейкрішвілі не впізнав себе на фото з клініки

      Однак журналісти дізналися, що це не єдиний візит Пейкрішвілі до стоматології – він був там щонайменше ще раз протягом останніх місяців.

      Володимиру Пономаренку 44 роки. І, за його словами, 29 із них він провів за ґратами. Здебільшого за крадіжки. Уперше в СІЗО потрапив ще підлітком. Тому тутешнє життя йому добре відоме.

      сізо сліддство інфо
      Володимир Пономаренко

      Зараз він сидить в одеській тюрмі. Він каже, що дехто в слідчому ізоляторі очікує вироку в нестерпних умовах.

      Проста камера – це камера, в який є грибок на стелі й на стінах, тече вода по стінах, світло на чесному слові. Підлоги немає. Туалет – ну якщо це можна назвати туалетом,
      – розповів Володимир.

      Але умови утримання в тюрмі, каже в’язень, можна покращити. За його словами, за окрему плату адміністрація установи надає ув’язненим комфортніші, щойно відремонтовані камери з новою сантехнікою.

      Побутові реалії Одеського СІЗО:

      одеське сізо слідство інфо

      слідство інфо

      одеське сізо

      Але камери зі зручностями – не єдине питання, яке вирішується з адміністрацією, пояснює Володимир. За гроші в тюрмі можна придбати не тільки те, що й так гарантує закон, а й те, що забороняє: "Випивка, наркотики, зв’язок, інтернет, можуть завести рідних. Десь з дівчатами в тюрмі перетнутися – теж певна сума".

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      Володимир розповів Слідству.Інфо, що в СІЗО існує практика вивезення підсудних на зустрічі та прогулянки. Це коштує чималих грошей.

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      Теги: Новини України Новини Одеси В'язниця Міністерство юстиції Слідство.Інфо
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