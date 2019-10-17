Реалії українського СІЗО: чому є окремі категорії в’язнів, яким можна гуляти на волі

Режим СІЗО значно суворіший від більшості колоній, в яких в’язні вже відбувають покарання за скоєні злочини. Там арештанти 23 години на добу сидять під замком у камерах. І лише годину на день їм дозволяють прогулянку в закритому дворику.

Такі умови створені для того, щоб вони не могли спілкуватися зі спільниками чи залякувати жертв і свідків злочину. Журналісти Слідство.інфо виявили, що попри суворі умови, деякі в’язні вільно пересуваються тюрмою та навіть за її межами.

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Вбивство в Одесі

Наприкінці 2014 року в Одесі стався гучний злочин. Напали на власника обмінних пунктів, який віз додому доволі велику суму грошей. Злочин стався пізно ввечері.

Я зробив помилку – забрав гроші із собою. Вони мені потрібні були рано-вранці, коли ще інкасація не могла їх привезти. Інформація, очевидно, просочилася не туди, куди треба,

– згадав потерпілий бізнесмен Олександр Чичкалюк.

Потім він, як завжди, повертався додому на авто. Коли чоловік вийшов з машини з сумкою грошей, на нього накинулося двоє людей і завдали удару в спину ножем і ще чотири удари в підреберні ділянки. Порізали обличчя, руку, пробили легені на два сантиметри.

На крики у подвір’ї вискочив син Олкександра Чичкалюка Віталій. Він почав переслідувати нападників і наздогнав їх неподалік дому. Між хлопцем і зловмисниками зав’язалася бійка. Один з нападників кілька разів вистрілив у землю, намагаюсь відлякати хлопця.



Олександр Чичкалюк з сином Віталієм

Однак Віталій продовжив переслідування і за кількасот метрів, у сусідньому дворі, його вбили, двічі вдаривши ножем у серце.

Син помер буквально за хвилину. Я після таких травм біг не так швидко, як він, і бачив це все з відстані семи-восьми метрів,

– розповів Олександр.

Одного з нападників затримали на місці злочину й передали правоохоронцям. Іншого наступного дня зловили оперативники поліції. Справу вже більш ніж чотири роки розглядають у суді. Потерпілий сумлінно відвідує кожне засідання, а їх уже відбулося понад сто.

Одного з нападників обвинувачують у розбої з тяжкими наслідками, іншого — в убивстві сина Чичкалюка. Олександр вважає, що обвинувачені навмисно затягують процес, щоб не відбувати покарання в колонії, а лишитися в СІЗО:

Тягнуть час. Пейкрішвілі, наприклад, усе влаштовує. Тому що, коли оголосять вирок, йому залишиться посидіти два-три місяці. А зараз у нього все добре. Йому там краще, ніж декому на свободі,

– сказав Олександр Чичкалюк.

Підозрювані, яким і СІЗО "краще, ніж на свободі"

Теймураз Пейкрішвілі, за версією офіційного слідства, є одним із нападників на бізнесмена Чичкалюка та його сина. Чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення, і він уже майже п’ять років перебуває в СІЗО.

Однак Слідство.Інфо отримало з власних джерел відеозапис, на якому видно, що схожа на нього людина вільно пересувається на свободі без наручників. Це записи з приватної стоматологічної клініки. На них видно, як людина, схожа на Пейкрішвілі, виходить зі стоматологічного кабінету й розмовляє по мобільному телефону.



Підозрюваний Пейкрішвілі у приватній клініці

За цим спостерігає чоловік, якого журналісти ідентифікували як конвоїра слідчого ізолятора. Він дозволяє в’язню зустрічатися з близькими, приймати пакунки та навіть вільно гуляти вулицею.

На задньому дворі цієї лікарні той же співробітник спостерігає, як обвинувачений в особливо тяжкому злочині зустрічається з компанією невідомих. Там Пейкрішвілі теж вільно гуляє без кайданків. Повз нього проходять люди, дехто – з дітьми.



Пейкрішвілі за межами СІЗО

Слідство.Інфо показало це відео Генеральній прокуратурі й попросило пояснити, наскільки законною є поведінка співробітника СІЗО. В управлінні, що наглядає за місцями несвободи, відповіли: все, що відбувається на відео – заборонено.

Тут усе в комплексі. Він без кайданок, він біля виходу, він з одним конвоїром, до нього допускають сторонніх осіб, за нього хтось інший платить за медичні послуги й він, врешті-решт, вільно вийшов на вулицю,

– наголосив прокурор В’ячеслав Свірець.

Правоохоронець пояснив Слідству.Інфо, що підсудні мають право виїжджати на лікування. Але під час конвоювання цього в’язня, обвинуваченого в особливо тяжкому злочині, співробітник СІЗО поставив під загрозу і своє життя, і життя інших громадян.

Він не втік тільки тому, що сам цього не захотів. Ми не знаємо, хто це на відео, цілком імовірно, що це ті люди, які з ним були навіть у момент скоєння злочину. Допомагають йому, про щось домовляються. Усе це має ознаки зловживання владою та службовим становищем,

– додав В’ячеслав Свірець.

Журналістка Слідства.Інфо зустрілася з конвоїром, який возив в’язня в лікарню, біля СІЗО. Чоловіка звати Олександр Торзюк. Його робота – виявляти злочини серед в’язнів і співробітників.



Олександр Торзюк

Йому продемонстували зображення з лікарні, втім, Олександр не впізнав себе на відео.

"Я знаю, що в нас усе згідно з чинним законодавством відбувається", – прокоментував Олександр.

Не впізнав себе на фото зі стоматології і в’язень Пейкрішвілі, до якого Слідство.Інфо прийшло на одне з судових засідань. Він відмовився коментувати інформацію про відвідини клініки.



Пейкрішвілі не впізнав себе на фото з клініки

Однак журналісти дізналися, що це не єдиний візит Пейкрішвілі до стоматології – він був там щонайменше ще раз протягом останніх місяців.

Блага для "особливих"

Володимиру Пономаренку 44 роки. І, за його словами, 29 із них він провів за ґратами. Здебільшого за крадіжки. Уперше в СІЗО потрапив ще підлітком. Тому тутешнє життя йому добре відоме.



Володимир Пономаренко

Зараз він сидить в одеській тюрмі. Він каже, що дехто в слідчому ізоляторі очікує вироку в нестерпних умовах.

Проста камера – це камера, в який є грибок на стелі й на стінах, тече вода по стінах, світло на чесному слові. Підлоги немає. Туалет – ну якщо це можна назвати туалетом,

– розповів Володимир.

Але умови утримання в тюрмі, каже в’язень, можна покращити. За його словами, за окрему плату адміністрація установи надає ув’язненим комфортніші, щойно відремонтовані камери з новою сантехнікою.

Побутові реалії Одеського СІЗО:

Але камери зі зручностями – не єдине питання, яке вирішується з адміністрацією, пояснює Володимир. За гроші в тюрмі можна придбати не тільки те, що й так гарантує закон, а й те, що забороняє: "Випивка, наркотики, зв’язок, інтернет, можуть завести рідних. Десь з дівчатами в тюрмі перетнутися – теж певна сума".

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Володимир розповів Слідству.Інфо, що в СІЗО існує практика вивезення підсудних на зустрічі та прогулянки. Це коштує чималих грошей.

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