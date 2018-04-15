"Реальна" мафія – до чого готуватись іноземцям, якщо вони збираються жити в Україні

Україна має серйозні проблеми з мафією, особливо з 90-х років...

Місцеві жителі тісно жили з цією мафією; я думаю, вони навіть звикли не помічати її. Але я, як нетутешній, помітив цю мафію з першого дня. Вона спостерігає за нами, коли ми спимо, знає, з ким ми завжди проводимо час, контролює вхідні під’їзди багатоквартирних будинків, громадського транспорту, метро...

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Ця так звана мафія навіть утримує молодих коханців в університетах від переходу у своїх романтичних стосунках на наступний рівень, забороняючи парам входити в гуртожитки пізно ввечері. Хоча ця мафія не страшна в традиційному сенсі, вона потужна, добре організована і пронизує всі галузі українського суспільства. Та ніхто не зможе або не схоче обійти цю домінуючу силу.

Ця мафія – "Бабусі-мафіози"

Ця пильна група людей – низка літніх жінок, віком від 58 до 72 років. Хоча всі вони вважаються "старими" в цій частині світу, їх відчуття різкі та загострені. Там, де їх може підвести зір і слух, інтуїція та екстравертне сприйняття компенсує цю нестачу, дозволяючи повністю сконцентруватись на суспільній діяльності, наприклад, як у всюдисущих божеств.

Надто старі для ФСБ чи ЦРУ, члени угрупування "бабусь-мафіоз" проявляють свої навички на вулицях України у яскравій, але витонченій манері. Відверто кажучи, всі знають, що вони завжди стежать за вами, оскільки вони можуть знати про вас навіть те, що ви самі не знаєте про себе.

Незважаючи на свій поважний вік, пам'ять цих бабусь виняткова. Вони знають речі про будь-кого; в певному сенсі вони перебувають на передовій соціальних знань; вони більш просунуті у зборі даних, ніж Facebook. Вони знають кожну людину в будинку, кожного друга цієї людини, кожен романтичний зв'язок, кожного улюбленця, кожну покупку, проблему...

Вони знають абсолютно все. Вони можуть точно передбачити – чи буде шлюб успішним чи ні, чи зіткнеться дитина з неприємностями, чи досягне успіхів у житті. Вони футуристки.

Металеві детектори завжди спрацьовують поруч із цими жінками, як із найзапеклішими злочинцями, але замість зброї в них золоті та срібні зуби, через які і звучить сигнал тривоги. Їм не потрібно фізично атакувати своїх опонентів, вони керують розумом, лише використовуючи сприйнятливі знання – вони проникають у думки своїх жертв, як газ без запаху, який присипляє. А після того, як я прожив у Києві якийсь час, я відчуваю, що у нас теж є такі мафіозні бабусі.

Я не знаю, де вони цьому всьому вчаться, але їх навички змушують мене повірити в те, що для цієї елітної групи існує єдине офіційне навчання. Використовуючи жадібні та душевно-проникливі погляди, "твердий" і прямолінійний допит, вони отримують усю потрібну інформацію без агресивних методів – таких, як одиночна камера або тортури водою.

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І якщо ви потрапите на погану мафіозну бабусю, вона зруйнує ваше життя. Я вже бачив подібне.

Як будь-яка інша "хороша" мафія, вони знають, як отримати свої гроші. Моя плата за "кришування" складає 110 гривень (4,42 долари) щомісяця. Ця сума включає в себе прибирання під’їзду житлового будинку та, що є більш важливим, наша "бабуся-мафіоза" надає нам всім захист.

Вони також знають, як проникнути у ваші почуття: цей шлях вони прокладають через шлунок. Деякі "мафіозі" в моєму будинку свого часу дали мені смачну домашню їжу в потрібний момент, щоб зберігати свій вплив у моїй голові.

Як блискучий прояв реверсивної психології, "бабуся-мафіозі", як виявляється, знижує рівень охорони, коли наступає кінець ночі. Вона скручує свій матрац, ставить чашку чаю і дивиться телевізор. Іноді вона дивиться за вікно на нічні зірки, на зливу, вітер, що дме за вікном або сніг, що падає з неба, у глибокій замисленості. "Бабуся-мафіозі" знає, що ви ще не повернулися додому, і вона чекає, навіть якщо мала би в цей час спати. Вона може одночасно робити багато задач. Вона знає кожну душу, яка проходить через ці двері. Навіть на секунду не подумайте, що вам вдалось пройти непоміченим.

У світі, де камери спостерігають за кожним кроком, міфічні "мафіозі" в моєму будинку роблять все більш людяним. І мої відносини з чотирма "бабусями" в моєму багатоквартирному будинку досить близькі. Одна з "агентів" називає мене своїм сином, а я називаю її своєю другою матір'ю. Я знаю, що після тривалого перебування за межами Києва тут мене зустрінуть гарячими обіймами. Вона влаштовує мені брифінги, розповідаючи про все, що я пропустив. Вона моя підтримка.

Якщо якомусь чужинцю вдалося налагодити стосунки з цими "бабусями-мафіозі", то їх вже нічого не зруйнує... і ці стосунки будуть цінуватись, як кімната з коштовностями. Без цього зв’язку ваше життя може загрузнути у вихрі інформаційної війни.

Я пропоную звикнути до цієї "мафії", бо вони нікуди не дінуться і їх неможливо уникнути, оскільки всі вони пов'язані, як дерева осики. Будьте милі, їх захист зробить ваше життя в Україні набагато кращим.

Більше про Пітера можна знайти тут: Facebook; Instagram; www.petersantenello.com

Переклад: Анастасія Ковач-Петрушенко

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