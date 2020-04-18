Реальність може бути значно гіршою, аніж в наших песимістичних прогнозах, – МВФ

У 2020 році Міжнародний валютний фонд очікує падіння світового ВВП на 3%. Однак директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що навіть такий прогноз може бути доволі оптимістичним, аніж виявиться реальність.

Ще у січні 2020 року МВФ випустив економічний прогноз, де було вказано про те, що ВВП буде зростати. Очікувалося, що він зросте у 160 країнах. Та пандемія коронавірусу внесла значні корективи у цей прогноз. Тепер МВФ очікує, що у 170 країнах у світі скоротиться рівень доходу, пише BBC.

При цьому, за даними МВФ, ВВП у світі впаде на 3% лише у 2020 році, створивши "глобальну рецесію, яку ми ще ніколи не бачили за нашого життя". При цьому ВВП України впаде ще більше – на 7,7%.

Більше про це МВФ спрогнозував світову кризу у 2020 році: як зміниться економіка

"Хочу підкреслити, що насправді даний прогноз може бути більш оптимістичним, ніж реальність, яка нас очікує", – відзначила Крісталіна Георгієва.

Вона відзначила, що у формуванні прогнозів економісти змушені радитися з епідеміологами, чого ніколи не було в історії МВФ.

"І вони говорять нам, що новий коронавірус – велика загадка. І ми не можемо знати, чи очікувати його повернення у 2021 році", – відзначила директорка-розпорядниця МВФ.

До слова Як рятуватимуть світ від економічної кризи: план МВФ

Вона також назвала новий виклик, який стоїть перед МВФ.

"Порятунок життів і збереження коштів для існування йдуть рука об руку з припиненням пандемії. Ми просто не можемо запустити економіку повною мірою, а без перезапуску економіки міністри фінансів не будуть отримувати необхідні їм доходи, в тому числі для своїх медичних послуг. Тому ми повинні, звичайно, прислухатися до фахівців охорони здоров'я і розробляти протоколи, які дозволяють нам з часом заново відкривати сегменти економіки. Але робити це доволі обережно", – розповіла Крісталіна Георгієва.

Вона передбачає, що автоматизовані фабрики та сільські райони можуть першими повернутися до нормального функціонування. Значно важче буде це зробити у жвавих містах.