Реальний Зеленський: ексклюзивні подробиці з особистого життя кандидата

Нині Володимир Зеленський відомий комік та претендент на президентське крісло. А у 90-ті він був звичайним хлопцем з Кривбасу. Журналісти 24 каналу навідались у рідне місто шоумена – Кривий Ріг та поспілкувались із людьми, які знають справжнього Зеленського.

Дитинство

Вчителі Зеленського у 95 криворізькій гімназії розповіли, що в школі він навчався добре. Найбільше полюбляв англійську. А от українська давалася юному Володі нелегко.

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Крім англійської ще вивчав іврит. Вчителі пригадали, що любов до мов з'явилась у Зеленського разом із бажанням покинути країну.

"Три дні його в школі не було. Тато його не випускав з дому, бо він наказаний був, що хотів їхати в Ізраїль", – сказала вчителька Зеленського Наталія Реп'ях.



Зеленський вчився у 95 криворізькій гімназії

Ще одну рису Володимира Зеленського запам'ятали в його школі – те, як він обирав друзів.

"Ми його називали дядько Скрудж. Він на людей отак дивився доларами (показала руками, як у мультиках з'являються у персонажів долари в очах, – 24 канал). Ти людина багата – ти для мене друг", – розповіла вчителька коміка.



Дитяче фото Володимира Зеленського

Діяльність у КВН

Жив Володимир Зеленський майже у центрі Кривого Рогу. Там його і зараз добре пам'ятають сусіди. Розповіли, що з бляшанкою пива хлопця побачити було важко. А от реготіння веселої кампанії було чутно аж в іншому кінці міста.

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Тому у місті нікого не дивує, що після закінчення школи Зеленський з друзями серйозно захопились КВН. Знайома коміка сказала, що Володимир вже тоді був лідером і душею компанії.

Знаєте, є такий вислів: "як блохи на хвості"? Так ось Вова – хвіст,

– пояснила знайома Зеленського Аліна Фіалка-Смаль.

Навчання у Криворізькому економічному інституті

В рідному ВНЗ Зеленського – Криворізькому економічному інституті – з шоумена досі ледь не порошинки готові здмухувати. Тут він навчався на юриста, як запевнили, непогано. У навчальному закладі досі викладає його батько-професор. І там хочуть бачити його президентом.



Зеленський у КВН

Свою альма-матер шоумен відвідує регулярно. Часто приїздить з подарунками. А от у його рідній 95-й гімназії похвалитися такою увагою – не можуть.

Я як учителька, як громадянка, я чомусь на 99% впевнена, що він буде тільки брати та нічого не віддавати,

– розповіла вчителька Зеленського.

Отже, головне враження від Кривбасу – Зеленський у реальному житті і його екранний герой Голобородько на велосипеді – це дві різні людини. І президентом вони мріяли б бачити саме останнього.

Що обіцяв зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" наголошує, що йде у президенти лише на один термін. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема, через референдуми.



Він хоче внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Комік пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".



Що обіцяє зробити Володимир Зеленський