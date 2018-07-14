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Ребров розповів, за кого вболіватиме у фіналі ЧС

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Сергій Ребров
Сергій Ребров / thefantasyfootball.com

Колишній головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вболіватиме за збірну Хорватії у фінальному матчі Чемпіонату cвіту 2018.

Про це повідомляє ДТ.

За словами Реброва, йому до вподоби команда Хорватії. Він відзначив, що багато гравців з теперішнього складу збірної колись грали в Україні.

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"Після слів Віди за них тепер вся Україна буде вболівати. Але я їм симпатизував і до цього. Досить багато гравців з нинішнього складу збірної Хорватії грали в Україні. Піваріч зараз виступає в "Динамо". Тому усі вболівальники України будуть за Хорватію", – додав Ребров.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!".

Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
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