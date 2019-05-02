Речника української місії обрали віце-головою комітету ООН з інформації

Віце-головою Комітету ООН з питань інформації від східноєвропейської регіональної групи обрали речника постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Олега Ніколенка.

Український дипломат обійматиме цю посаду у 2019-2020 роках, зазначило видання "Громадське".

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Ніколенко наголосив, що його головною метою на новій посаді є приведення інформаційної політики ООН у відповідність з сучасними реаліями. Також дипломат зауважив, що наразі в ООН триває реформа у сфері комунікацій і Ніколенко, як віце-голова сприятиме підвищенню її ефективності, оскільки це одне з пріоритетних завдань Комітету з інформації.

Він також наголосив на проблемі фейкових новин.

Не забуваємо й про те, що проблема дезінформації і фейкових новин є не менш актуальним питанням для порядку денного в ООН. Переважна більшість держав-членів погоджується, що з цим потрібно щось робити і підходити системно,

– сказав Ніколенко.

Він додав, що у вирішенні цієї проблеми Україна має прямий інтерес, оскільки вона найбільше потерпає від "брудних інформаційних кампаній". Зокрема дипломат зазначив, що "чим швидше будуть знайдені шляхи вирішення цього питання, тим краще для всіх".

Зауважимо, що Україна попередила ООН про серйозну загрозу з боку Росії в окупованому Криму, а саме можливість розміщення Росією ядерної зброї на півострові.