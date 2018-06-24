Речниця Держдепу закликала Росію облишити кримських татар

У Державному департаменті США звернулися до Росії з закликом припинити кампанію проти кримських татар.

Про це сповістила речниця Держдепу Гедер Науерт, повідомляє "Голос Америки".

Вона закликала Москву, звільнити всіх тих, хто був ув’язнений за виступи проти окупації півострова.

Зокрема, вона мовиться про звільнення кримчан Руслана Зейтуллаєва, Рустема Ваїтова, Нурі Примова та Ферата Сейфуллаєва, засуджених у Росії в справі "Хізб ут-Тахрір".

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Захисники засуджених у цій справі називають їхнє переслідування політично вмотивованим. В Росії організація поза законом з 2003 року.

Нагадаємо, 21 травня в анексованому Криму ФСБ Росії затримали двох жителів Бахчисарайського району. За повідомлення російських спецслужб їх підозрюють в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка заборонена в Росії як терористична організація.