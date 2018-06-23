Речовини у волоссі можуть свідчити про схильність до алкоголізму, – вчені

Бельгійські вчені знайшли певні сполуки, які можуть свідчити про наявність чи відсутність схильності людини до алкоголізму.

Загалом вчені з Університету Антверпена провели аналіз зразів 40 людей, інформує Daily Mail.

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У людей, які страждають на алкоголізм, людей більш високий рівень етилглюкуроніду та етилсульфату в волоссі, ніж у тих, хто не страждає ним.

Ці речовини залишаються у волоссі після того, як алкоголь руйнується в організмі. Таким чином, для діагностики алкоголізму, можна буде використовувати зразки волосся. Вчені називають переваги таких аналізів – такі зразки легше зібрати, зберігати та транспортувати, ніж кров або сечу.