Red Bull знайшли пілота на заміну Даніелю Ріккардо
З наступного сезону пілотом Red Bull та партнером Макса Ферстаппена стане француз П’єр Гаслі. Про це офіційно повідомила австрійка конюшня.
Нагадаємо, П’єр Гаслі виступає за команду Toro Rosso. При цьому у Формулі 1 пілот менше року. У минулому сезоні він почав виступи у японській Супер Серії, однак по середині сезону його покликали до Toro Rosso на заміну Даніілу Квяту.
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До цього П’єр Гаслі був у юніорській програмі Red Bull після того, як виборов титул у Формулі Renault 2.0 у 2013 році. У 2014 році він став другим після Карлоса Сайнса у Формулі Renault 3.5. У 2015 році він перейшов до GP2, і виграв цей чемпіонат із другої спроби.
Варто додати, що у сезоні 2018 найвищим досягненням Гаслі стало четверте місце на гран-прі Бахрейну. Загалом же він лише тричі фінішував в очковій зоні – сьомим в Монако та шостим в Угорщині. Ще тричі він не фінішував. В його активі станом на 21 серпня 26 очок та 13-е місце.
Нагадаємо, Даніель Ріккардо покине Red Bull по закінченні сезону. Окрім того, з Формули-1 йде іспанець Фернандо Алонсо.
До слова, з нового сезону Red Bull буде виступати на моторах Honda.
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