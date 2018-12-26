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      Red Bull пригрозила покинути Формулу-1

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      Red Bull може покинути Формулу-1
      Red Bull може покинути Формулу-1 / twitter Red Bull

      Команда Red Bull може припинити виступи у Формулі-1 після 2020 року. Причина у невизначеній ситуації з новим регламентом.

      Причина в тому, що чинний регламент на двигуни діє до 2020 року. А у Red Bull не хочуть потрапляти у ситуацію, в якій вони вже були у 2015 році, коли вони довго домовлялися про постачання двигунів з Mercedes, але у підсумку були змушені вернутися до Renault. Зараз у австрійської компанії підписана угода з Honda.

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      "У нас є домовленість до 2020 року. Доки не буде встановлено жодного регламенту щодо двигунів та не буде укладено Договір згоди (Concorde Agreement), рішення Red Bull або Honda не буде прийняте. Ми не хрочемо потрапляти у залежність, як це було в минулому, коли ми були прохачами, а заяви та обіцянки не виконувалися", – розповів консультант компанії Red Bull Гельмут Марко у коментарі Motorsport-Total.

      Відтак у команди є запасний план – це піти з Формули-1 та зосередитися на інших перегонах. Серед них і чемпіонат світу на витривалість WEC. Для цього класу гонок, який розпочнеться у вересні 2020 року та замінить перегони Ле-Ман, у Red Bull є гіперкар Aston Martin Valkyrie.

       

      Теги: Спорт Формула-1 Red Bull
      Джерело: 24 Канал
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