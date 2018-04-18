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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Редактор "НВ" розповів, як високопосадовці "зливали" журналістам дані про корупцію в Міноборони

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Про скандал із закупівлею техніки, який розгорівся у Києві, розповів Віталій Сич, головний редактор видання "Новое Время", яке опублікувало матеріал про корупційну схему в оборонній сфері. В ній фігурують керівники Міноборони та народний депутат Сергій Пашинський. Їм закидають розкрадання 36 мільйонів доларів з бюджету.

Про викриття корупційних схем Міноборони

"В цьому матеріалі дуже багато епізодів корупції, про які вони не говорять взагалі. Вони беруть другосортні аспекти цієї справи, і намагаються довести, що там є неточності. Наприклад, там є одна велика частина про експорт детонаторів з України. Держкомпанія продає детонатори кіпрському офшору. Кіпрський офшор передає ці ж детонатори за ціною в 7 разів вище", – розповів головний редактор видання "Новое Время" Віталій Сич.

Також він запевнив, що історія з БМП буде розвиватись, і розслідуванням НАБУ все не закінчиться, адже видання впевнене в своїх матеріалах.

"Щодо документів, я вам не розповім імена людей, проте я скажу, що це інвойси з цифрами, з цінами, які нам передали люди, які були напряму задіяні в цих поставках. Деякі з них – високопоставлені чиновники в міністерствах. Вони, як кажуть, обурені рівнем корупції. Тому вони нам передали лише деякі епізоди. Наскільки ми розуміємо, таких епізодів набагато більше", – додав Сич.

Також у програмі: про війну на Донбасі та протести у Єревані

"Коли Медведчук говорить про те, що Росія – це не сторона конфлікту, він чітко йде дорогою, тобто деякі сепаратисти контролюють певну територію і вони симпатизують Росії. Це у вухах німця та француза звучить наче це Каталонія, тільки дика. У східних слов’ян у них там інше, нехай між собою сваряться та вирішують, як хочуть", – зазначив український журналіст, колишній заступник головного редактора газети "Московський комсомолець"
Айдер Муждабаєв.

За словами журналіста, якщо події у Вірменії підуть за українським сценарієм, то він впевнений на 100%, що російські військові сили вмтрутяться у протест в Єревані, і якщо це станеться, то РФ так просто Вірменію не віддасть.

"Вірменія, – де-факто, частина РФ, вона анексована Кремлем. Вірменію не раз лякали, що їх бізнес відберуть, якщо вони віддалятимуться від Росії", – запевнив журналіст Айдер Муждабаєв.

Теги: Новини України Корупція Сергій Пашинський Міністерство оборони України Новини політики Pro новини НАБУ журналісти
Джерело: 24 Канал
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