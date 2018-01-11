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Редакція газети "Експрес" удруге вийшла на акцію протесту

21:11, 11 січня 319 Читать новость на русском

Найбільша україномовна газета України знову заблокована. Укрпошта вкотре відмовилась доставляти видання "Експрес" до читачів. Тож газетярі, уже вдруге цього року, вдалися до акції протесту. Бо вважають дії державного підприємства – наступом на свободу слова.

До стін облдержадміністрації редакція газети "Експрес" принесла свій четверговий випуск. Із ста вісімдесяти тисяч примірників журналісти зробили символічну стіну. Це розповідають, демонстрація того, яким є ставлення керівництва країни до української преси.

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Газети не потрапили до поштових скриньок передплатників по всій Україні. Бо "Укрпошта" у середу вже вдруге відмовилась доставляти примірники. У державному підприємстві твердять – видавець не уклав із ними нової угоди.

Це ніякий не конфлікт – це звичайний господарський спір, який повинен бути вирішений тим, щоб вони підписали угоду, яка типова для всіх, організацій, видавців, газет і журналів. Угоди немає, значить, ми повинні повернути гроші, які взяли в людей, бо ми не зможемо без угоди доставляти їм газети,
– розповів директор Львівської філії "Укрпошти" Микола Ростов.

Договір, за яким співпрацювали з "Укрпоштою" діяв протягом останніх 15 років. Щороку його подовжували. Однак із нового року пошта поставила нові вимоги. З якими видання не може погодитись.

За новим договором "Експрес" вже не зможе регулювати шпальтність газети. Тобто робити номер більшим чи меншим. З січня "Укрпошта не приймає передплати на ще 14 видань компанії видавця. Хоч минулого вівторка Львівський Господарський суд заборонив пошті повертати передплату читачам.

На сесії обласної ради 30 січня, депутати напишуть відповідну заяву-звернення до "Укрпошти". Тим часом у редакції газети на протестах не зупиняться, якщо "Укрпошта" не відновить доставки. Обіцяють днями принести до стін облдержадміністрації інші тиражі газет, які не можуть розповсюдити серед читачів.

Теги: Новини України ЗМІ протести Новини Львова журналісти
Джерело: 24 Канал
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