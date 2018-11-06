Reebok довірив Cardi B продовжити життя кросівкам з 90-х: стильні фото

Співачка Cardi B стане представником нової моделі масивних кросівок з минулого, які незабаром випустить спортивний бренд Reebok.

Про співпрацю з брендом світового рівня Reebok співачка повідомила на своїй сторінці Instagram.

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У фотоанонсі зі зйомок Cardi B взула масивні кросівки білого кольору, які були особливо популярними в 90-х. Одягнена була в чорний костюм з білими вставками. Штани-кльош ідеально дивились з новою моделлю кросівок. Волосся співачка підібрала в акуратний хвіст, а доповнила образ масивними сережками. Зйомки нового кампейну відбулись в студії, яка нагадувала закинуту будівлю з цегляними стінами.

Слоган нової кампанії звучить так: "Все, що ви любите в Cardi B, – це те, що вам подобається в Reebok". Представники бренду стверджують, що для колаборації та представлення нової моделі спортивного взуття вони обрали Cardi B неспроста. Адже вона – не просто зірка світового рівня, вона – мати, а паралельно ще й жінка, яку вважають безстрашною іконою стилю. Саме це асоціюється з філософією спортивного бренду.

Відео, яке вміщає в собі декілька фото зі зйомок, бренд Reebok опублікував на своїй сторінці в Instagram.