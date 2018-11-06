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      Reebok довірив Cardi B продовжити життя кросівкам з 90-х: стильні фото

      219 Читать новость на русском
      Cardi B
      Cardi B / Instagram / @iamcardib

      Співачка Cardi B стане представником нової моделі масивних кросівок з минулого, які незабаром випустить спортивний бренд Reebok.

      Про співпрацю з брендом світового рівня Reebok співачка повідомила на своїй сторінці Instagram.

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      У фотоанонсі зі зйомок Cardi B взула масивні кросівки білого кольору, які були особливо популярними в 90-х. Одягнена була в чорний костюм з білими вставками. Штани-кльош ідеально дивились з новою моделлю кросівок. Волосся співачка підібрала в акуратний хвіст, а доповнила образ масивними сережками. Зйомки нового кампейну відбулись в студії, яка нагадувала закинуту будівлю з цегляними стінами.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

       

      Слоган нової кампанії звучить так: "Все, що ви любите в Cardi B, – це те, що вам подобається в Reebok". Представники бренду стверджують, що для колаборації та представлення нової моделі спортивного взуття вони обрали Cardi B неспроста. Адже вона – не просто зірка світового рівня, вона – мати, а паралельно ще й жінка, яку вважають безстрашною іконою стилю. Саме це асоціюється з філософією спортивного бренду.

      Відео, яке вміщає в собі декілька фото зі зйомок, бренд Reebok опублікував на своїй сторінці в Instagram.

       

       

      Теги: Мода LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
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