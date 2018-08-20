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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Reebok створили кросівки з кукурудзи і касторової олії

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Кросівки Reebok з кукурудзи і касторової олії
Кросівки Reebok з кукурудзи і касторової олії / www.buro247.ua

Модні бренди щоразу дивують фешн-світ екологічними новинками, які набирають неабиякої популярності. Одним з цих брендів став Reebok, який запустив цікаву ініціативу Cotton + Corn.

Представники компанії мають на меті знизити негативний вплив модної індустрії на екологію планети. Після пошуків альтернативних матеріалів для виробництва підошви взуття, для яких найчастіше використовується нафта, вони вирішили замінити її на натуральні матеріали з рослин.

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Кросівки Reebok з кукурудзи і касторової олії

Таким чином для основи взуття та устілок було застосовано звичайну кукурудзу з додаванням касторової олії, а верх взуття повністю покрито бавовною. Виробники також не використовували хімічні фарби для забарвлення взуття. Варто додати, що кросівки на 75% зроблені з біоматеріалів, які сертифіковані Міністерством сільського господарства США. Вартість однією пари складає майже 100 доларів і її вже можна придбати на сайті Reebok.


Кросівки Reebok з кукурудзи і касторової олії

Теги: Стиль і мода LifeStyle Екологія
Джерело: Buro 24/7
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