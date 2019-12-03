У Зеленського відповіли, коли буде референдум про продаж землі

Народні депутати подали правку про референдум до прийнятого у першому читанні законопроєкту №2178-10 про впровадження ринку землі. У "Слузі народу" сподіваються, що він відбудеться у 2020 році.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що референдум про продаж землі іноземцям точно буде, пише "РБК-Україна".

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Корнієнко сподівається, що референдум вдасться провести у наступному 2020 році. Він додав, що поправку про проведення референдуму подано до закону про ринок землі.

Серед 3 000 тисяч поправок є ті принципові поправки, про які говорив президент – про те, що питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі,

– наголосив політик.

Зауважимо, що 64% українців не підтримують рішення Верховної Ради про впровадження ринку землі. Позитивно дії парламенту оцінили ще 29%. Щодо референдуму, то 59% українців проголосували б проти продажу землі, а 22% – проголосували б за.

Про це свідчать дані соціологічного досілідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22-25 листопада.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

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У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

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