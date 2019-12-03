15:28
3 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 грудня
      Вєсті.UA
      19:27, 2 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      У Зеленського відповіли, коли буде референдум про продаж землі

      1081 Читать новость на русском
      Коли буде референдум про продаж землі / pinterest.com

      Народні депутати подали правку про референдум до прийнятого у першому читанні законопроєкту №2178-10 про впровадження ринку землі. У "Слузі народу" сподіваються, що він відбудеться у 2020 році.

      Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що референдум про продаж землі іноземцям точно буде, пише "РБК-Україна".

      Раніше: До законопроєкту про ринок землі внесли понад 2 000 правок

      Корнієнко сподівається, що референдум вдасться провести у наступному 2020 році. Він додав, що поправку про проведення референдуму подано до закону про ринок землі.

      Серед 3 000 тисяч поправок є ті принципові поправки, про які говорив президент – про те, що питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі,
      – наголосив політик.

      Зауважимо, що 64% українців не підтримують рішення Верховної Ради про впровадження ринку землі. Позитивно дії парламенту оцінили ще 29%. Щодо референдуму, то 59% українців проголосували б проти продажу землі, а 22% – проголосували б за.

      Про це свідчать дані соціологічного досілідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22-25 листопада.

      Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

      До теми: Люди бояться, що їх надурять, – Милованов про негатив навколо земельної реформи

      У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:
      не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      не більше 8% землі в області;
      не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.


      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

      Що думають українці про впровадження ринку землі: відео

       

      В’ятрович став народним депутатом: коротко про все, що відомо
      сьогодні
      12003
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Законодавство Референдум Володимир Зеленський Ринок землі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Почему именно Лукашенко и Зеленский решают судьбу Путина
      Блог Медіа 1622
      сьогодні , 14:02 Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
      2617
      сьогодні , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      385
      сьогодні , 13:01 Урсула фон дер Ляєн – перша жінка, яка стала президентом Єврокомісії
      368
      сьогодні , 13:00 Що Андре Тан рекомендує одягати модницям: тренди і антитренди в зимовому одязі
      Юлія Михайлова 1239
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук