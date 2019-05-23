Референдум Зеленського щодо перемовин з Росією: під АП проходить акція протесту
Під Адміністрацією Президента Володимира Зеленського триває акції протесту. Її учасники вимагають від гаранта та його команди прояснень щодо ймовірного референдуму, на який буде виставлено питання мирних переговорів з Росією.
Як розповів кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко, серед протестувальників є, зокрема, родичі загиблих у війні на Донбасі. За його словами, до учасників вийшов представник президента у Раді Руслан Стефанчук, але питання референдуму поки не коментує.
Читайте також: Це наш маніфест і червона риска, – ветерани війни на Донбасі висунули Зеленському суворі вимоги
Користувач Тім Златкін, зі свого боку, сповістив, що перед входом до АП стоять близько 200 силовиків і вони вже прохід закрили.
Акція протесту під АП Володимира Зеленського проти ймовірного референдуму щодо мирних переговорів з Росією
"Майор перенаправляє співробітників на інший вхід. Там теж поставили нагадування: "З убивцями мир не укладають". Десь поруч чергують п’ять автозаків", – додав він.