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      Референдум Зеленського щодо перемовин з Росією: під АП проходить акція протесту

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      Під АП проходить акція протесту проти ймовірного референдуму щодо мирних переговорів з Росією.
      Під АП проходить акція протесту проти ймовірного референдуму щодо мирних переговорів з Росією. / Facebook-сторінка Тіма Златкіна

      Під Адміністрацією Президента Володимира Зеленського триває акції протесту. Її учасники вимагають від гаранта та його команди прояснень щодо ймовірного референдуму, на який буде виставлено питання мирних переговорів з Росією.

      Як розповів кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко, серед протестувальників є, зокрема, родичі загиблих у війні на Донбасі. За його словами, до учасників вийшов представник президента у Раді Руслан Стефанчук, але питання референдуму поки не коментує.

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      Користувач Тім Златкін, зі свого боку, сповістив, що перед входом до АП стоять близько 200 силовиків і вони вже прохід закрили.

      Акція протесту під АП Володимира Зеленського проти ймовірного референдуму щодо мирних переговорів з Росією

      "Майор перенаправляє співробітників на інший вхід. Там теж поставили нагадування: "З убивцями мир не укладають". Десь поруч чергують п’ять автозаків", – додав він.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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