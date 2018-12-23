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      Реформа децентралізації: що змінилося та чи задоволені українці

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      Їх уже 874, об'єднують понад 4 тисячі сіл, у яких живуть понад дев'ять мільйонів українців. Це про територіальні громади, які вдалося створити за чотири роки реформи децентралізації. ЇЇ планують завершити рівно за рік.

      І за цей час треба створити ще близько чотирьохсот громад. Найохочіше об'єднуються села на Житомирщині, Київщина – у середині, пасе задніх Закарпатська область. 

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      Ушомир – село за 90 кілометрів від Житомира. Ще в липні 2016 роки вони об'єдналися в територіальну громаду. Тепер грошей у бюджеті значно більше, каже голова громади Мала Людмила.

      До об'єднання бюджет складав майже 10 мільйонів, це бюджет 6 сільських рад, які увійшли до нашого складу. У цьому році бюджет склав 85 мільйонів. Ми перекрили дах, утеплили і зробили термосонацію. Наші діти у всіх садочках громади почали харчуюватися безкоштовно,
      – відповіла Людмила Мала.

      А одна з гімназій ремонту не бачила більше 40 років. Почали з утеплення будівлі, згодом змінили систему опалення, перекрили дах та замінили меблі. Окрім того, більшість кабінетів обладнали сучасною технікою. А ще капітально відремонтували лікарню, у 22 селах провели вуличне освітлення та встановили камери відеоспостереження.

      Баранинці – село за 11 кілометрів від Ужгорода. Це наймолодша ОТГ краю, створили її рік тому. Бюджетом теж задоволенні, з 36 мільйонів зріс до майже трохи більше 70 мільйонів гривень. Почали теж з навчальних закладів, адже вони були в занедбаному стані, каже голова громади Юрій Марусяк.

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      У селі на Закарпатті теж задоволені реформою, хоча в області села об'єднується неохоче. Люди бояться, опинитися в новій громаді на другому плані і взагалі втратити будь-яке фінансування. Аби уникнути непорозумінь на Київщині в Бородянці одразу домовились – весь бюджет будуть ділити порівну.

      Реформу б завершити швидше, кажуть у Київському центрі розвитку місцевого самоврядування, проте гальмують її райджердадміністрації, які не хочуть втрачати повноважень. Адже громади на пряму керують закладами освіти, охорони здоров'я, опікуються соціальними та молодіжними програмами.

      РДА в ідеалі мають виконувати функцію координації. В уряді запевняють, що проблему обов'язково вирішать. Тим часом 78 громади очікують результів виборів, щоб розпочати зміни у рамках децентралізації.

      Нагадаємо, напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що вибори в об'єднаних територіальних громадах в десяти областях, де введено воєнний стан, не зможуть відбутися у попередньо встановлені терміни.

      Що таке воєнний стан та чому його оголосили в Україні?Воєнний стан – особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента.

      25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років.

      Автор: Вікторія Кутьїна, Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Новини політики Децентралізація День виборів Новини Києва Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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